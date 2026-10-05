Если уровень угрозы изменится, США могут пересмотреть формат работы посольства. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил во время общения с журналистами.

Что сказал Рубио?

Рубио прокомментировал заявления российских представителей о якобы опасности работы иностранных посольств в Киеве. Он подчеркнул, что подобные угрозы со стороны Москвы звучат уже несколько месяцев.

Вашингтон не позволит России определять, как именно должна работать американская дипломатическая миссия в Украине.

У нас там есть дипломатическое представительство, и мы сами будем решать, безопасно ли им там находиться…

– сказал он.

Рубио пояснил, что американская сторона регулярно оценивает ситуацию с безопасностью вокруг дипломатических миссий по всему миру.

"Мы ежедневно анализируем ситуацию с безопасностью вокруг каждой дипломатической миссии в мире, и если возникнет угроза, которая, по нашему мнению, потребует изменения формата работы, мы это сделаем. Пока что мы этого там не делали", – подчеркнул госсекретарь.

Напомним, на фоне усиления российских атак по Киеву западные дипломаты рассматривают возможные планы действий в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью. Среди потенциальных вариантов называют перенос дипломатических представительств ь во Львов или Восточную Польшу.

В то же время пока западные страны не планируют покидать Киев, поскольку такой шаг может создать впечатление, что Украину бросают, и стать пропагандистским успехом России. Окончательные решения могут быть пересмотрены, если российские удары будут непосредственно угрожать иностранным дипломатическим миссиям.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что пока не получали от иностранных дипмиссий сообщений о планах перенести свою работу из Киева. В то же время там подчеркивают, что украинская сторона находится на постоянной связи с дипломатическими представительствами.

Усиление российских атак по столице, в частности с применением новых реактивных дронов, остается поводом для беспокойства западных дипломатов. Несмотря на это, иностранные представительства продолжают работать в Киеве и следить за развитием ситуации с безопасностью.