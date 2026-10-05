Якщо рівень загрози зміниться, США можуть переглянути формат роботи посольства. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив під час спілкування із журналістами.

Що сказав Рубіо?

Рубіо прокоментував заяви російських представників про нібито небезпеку роботи іноземних посольств у Києві. Він наголосив, що подібні погрози з боку Москви звучать уже кілька місяців.

Вашингтон не дозволятиме Росії визначати, як саме має працювати американська дипломатична місія в Україні.

Ми маємо там дипломатичне представництво, і ми самі вирішуватимемо, чи безпечно їм там перебувати…

– сказав він.

Рубіо пояснив, що американська сторона регулярно оцінює безпекову ситуацію навколо дипломатичних місій по всьому світу.

"Ми щодня аналізуємо безпекову ситуацію навколо кожної дипломатичної місії у світі, і якщо виникне загроза, яка, на нашу думку, вимагатиме зміни формату роботи, ми це зробимо. Поки що ми цього там не робили", – наголосив держсекретар.

Нагадаємо, на тлі посилення російських атак по Києву західні дипломати розглядають можливі плани дій у разі подальшого погіршення безпекової ситуації. Серед потенційних варіантів називають перенесення дипломатичних представництв до Львова або Східної Польщі.

Водночас наразі західні країни не планують залишати Київ, оскільки такий крок може створити враження, що Україну залишають, і стати пропагандистським успіхом Росії. Остаточні рішення можуть переглянути, якщо російські удари безпосередньо загрожуватимуть іноземним дипломатичним місіям.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що наразі не отримували від іноземних дипмісій повідомлень про плани перенести свою роботу з Києва. Водночас там наголошують, що українська сторона перебуває на постійному зв'язку з дипломатичними представництвами.

Посилення російських атак по столиці, зокрема із застосуванням нових реактивних дронів, залишається причиною для занепокоєння західних дипломатів. Попри це, іноземні представництва продовжують працювати в Києві та стежити за розвитком безпекової ситуації.