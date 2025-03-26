Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

Интересно Переговоры по вступлению Украины в ЕС замедлились: Зеленский назвал причину

Почему Каллас столкнулась с критикой в ЕС

Журналисты пишут, что главный дипломат ЕС во время поездки в Киев написала в соцсети Х: "Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну" против России.

Некоторые официальные лица ЕС на это сказали, что им неприятно, что глава Европейской службы внешних действий, меньше чем через день на своей должности, "почувствовала свободу выйти за рамки" того, что они считали устоявшимися формулировками после 2 лет вторжения России в Украину.

Она (Каллас – 24 Канал) все еще ведет себя как премьер-министр,

– сказал один дипломат ЕС на условиях анонимности.

Справочно! Кая Каллас до назначения на должность высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел более 3 лет возглавляла правительство Эстонии: с 2021 по 2024 годы.

Вышеупомянутый чиновник и 9 других дипломатов и должностных лиц ЕС указали на то, что они считают, что Каллас допустила "серию ошибок" в течение первых нескольких месяцев работы в ЕС: от выдвижения серьезных предложений без поддержки до произвола во внешнеполитических заявлениях.

В то время как Каллас давила на страны ЕС, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, несколько дипломатов возмущались ее стилем руководства, жалуясь на то, что она не консультируется с чиновниками внутри блока по деликатным вопросам.

В последующие месяцы эти беспокойства только выросли, в том числе относительно ястребиной позиции Каллас по России, из-за чего она вступила в конфронтацию с Испанией и Италией, которые не разделяют ее оценку Москвы как непосредственной угрозы для ЕС.

"Если вы послушаете ее, кажется, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не является линией ЕС", – пожаловался один чиновник ЕС.

Когда Каллас вернулась с Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, она составила предложение для стран ЕС предоставить миллиарды срочной военной помощи Украине. Двое дипломатов из Восточной и Северной Европы отметили, что Каллас не смогла получить поддержку от крупных стран, таких как Франция, прежде чем подать свое предложение.

Среди прочего, издание упомянуло об отмененной встрече в конце февраля с госсекретарем США Марко Рубио.

Собеседники Politico считают, что Каллас не подготовила основу для встречи должным образом и не предложила четкие результаты американской стороне. Хотя в ее ведомстве не соглашаются и говорят, что встреча была "хорошо подготовлена".

Далее в Овальном кабинете произошла ссора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тогда Каллас написала в Х, что "свободному миру нужен новый лидер".

Этот комментарий, вероятно, отражал настроения во многих частях Европы, но одновременно вызвал недовольство среди стран, которые стремятся сохранять тесные отношения с Белым домом.

Несмотря на это, во внешнеполитической службе ЕС не заостряли внимание на критике, отметив, что страны-члены выбрали Каллас именно потому, что хотели лидера военного времени.

Также, по данным Politico, глава европейской дипломатии имеет сторонников среди северных и восточных стран ЕС, в частности премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Один из дипломатов, который общался с изданием, заметил: "В целом, мы очень довольны ею".