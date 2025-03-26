Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Politico.

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Чому Каллас зіштовхнулася з критикою в ЄС

Журналісти пишуть, що головний дипломат ЄС під час поїздки до Києва написала у соцмережі Х: "Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну" проти Росії.

Деякі офіційні особи ЄС на це сказали, що їм неприємно, що голова Європейської служби зовнішніх дій, менше ніж через день на своїй посаді, "відчула свободу вийти за рамки" того, що вони вважали усталеними формулюваннями після 2 років вторгнення Росії в Україну.

Вона (Каллас – 24 Канал) все ще поводиться як прем'єр-міністр,

– сказав один дипломат ЄС на умовах анонімності.

Довідково! Кая Каллас до призначення на посаду високої представниці ЄС з питань закордонних справ понад 3 роки очолювала уряд Естонії: з 2021 по 2024 роки.

Вищезазначений чиновник і 9 інших дипломатів і посадовців ЄС вказали на те, що вони вважають, що Каллас припустилася "серії помилок" протягом перших кількох місяців роботи в ЄС: від висунення серйозних пропозицій без підтримки до свавільства у зовнішньополітичних заявах.

У той час як Каллас тиснула на країни ЄС, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, кілька дипломатів обурювалися її стилем керівництва, скаржачись на те, що вона не консультується з посадовцями всередині блоку щодо делікатних питань.

У наступні місяці ці занепокоєння тільки зросли, в тому числі щодо яструбиної позиції Каллас щодо Росії, через що вона вступила в конфронтацію з Іспанією та Італією, які не поділяють її оцінку Москви як безпосередньої загрози для ЄС.

"Якщо ви послухаєте її, здається, що ми перебуваємо у стані війни з Росією, що не є лінією ЄС", – поскаржився один чиновник ЄС.

Коли Каллас повернулася з Мюнхенської конференції з безпеки в лютому, вона склала пропозицію для країн ЄС надати мільярди термінової військової допомоги Україні. Двоє дипломатів зі Східної та Північної Європи відзначили, що Каллас не змогла отримати підтримку від великих країн, таких як Франція, перш ніж подати свою пропозицію.

Серед іншого, видання згадало про скасовану зустрічі наприкінці лютого з держсекретарем США Марко Рубіо.

Співрозмовники Politico вважають, що Каллас не підготувала основу для зустрічі в належний спосіб і не запропонувала чіткі результати американській стороні. Хоча в її відомстві не погоджуються і кажуть, що зустріч була "добре підготовлена".

Далі в Овальному кабінеті сталася сварка між президентом США Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським. Тоді Каллас написала у Х, що "вільному світу потрібен новий лідер".

Цей коментар, ймовірно, відображав настрої в багатьох частинах Європи, але водночас викликав невдоволення серед країн, які прагнуть зберігати тісні відносини з Білим домом.

Попри це, у зовнішньополітичній службі ЄС не загострювали увагу на критиці, зазначивши, що країни-члени обрали Каллас саме тому, що хотіли лідера воєнного часу.

Також, за даними Politico, глава європейської дипломатії має прихильників серед північних і східних країн ЄС, зокрема прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Один із дипломатів, який спілкувався з виданням, зауважив: "Загалом, ми дуже задоволені нею".