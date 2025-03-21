Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського з президентом Чехії Петером Павелом у Києві.

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Переговори для вступу України до ЄС блокують кілька країн

Раніше у Єврокомісії говорили, що вже у 2025 році можуть розпочатися перемовини щодо вступу України до ЄС. Усі умови для розгляду цього питання були виконані, тож процес частково можна було б запустити. Але Угорщина блокує проведення переговорів, що сповільнює наближення сторін до угоди.

Зараз, на жаль, сповільнились деякі перемовини щодо вступу в ЄС, і це через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати,

– наголосив Володимир Зеленський.

Так у лютому Будапешт виступив проти проведення першого блоку переговорів щодо членства України в ЄС. У ньому передбачалася підготовка та прийняття двох дорожніх карт.