России выгодно продвигать в Европе нарративы о том, что перевооружение бесполезно. Россия якобы слишком занята войной в Украине, чтобы нападать на Европу.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала отметил, что Россия с помощью пропаганды и пророссийских политиков пытается остановить перевооружение Европы и восстановление ее военного потенциала. Россияне в своем влиянии на Запад значительно изобретательнее.

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Какая сейчас самая большая угроза для России?

Они понимают, что говорить европейцам, что – внутри России, а что – украинцам. Они четко формулируют соответствующие месседжи.

"Какая сейчас самая большая угроза для России со стороны Европы? То, что они наконец соберутся с мыслями и начнут возрождать военный потенциал, который после распада СССР уничтожали более 30 лет. Уничтожение происходило под влиянием многочисленных пророссийских политиков. Сегодня военный потенциал Европы находится на очень низком уровне, хотя формально военные предприятия есть – и вроде бы все работает", – сказал Петр Олещук.

Он добавил, что НАТО теоретически должно защищать европейцев. Впрочем, как это будет происходить на практике – никто не знает. К тому же принимаются во внимание новые угрозы для США, а также изменение стратегической ориентации на азиатско-тихоокеанский регион.

В такой ситуации Соединенные Штаты ведут себя осторожно. Европейцам следует готовиться к различным сценариям – в том числе и к самостоятельной защите от российской агрессии.

Пророссийские политики утверждают, что Россия уже втянута в войну против Украины, а потому не собирается воевать с Европой. Такая риторика может понравиться многим в Европе.

Но вопрос – какие цели Россия преследует в случае агрессии против Европы? Намерены ли они захватить Европу целиком? Вряд ли. Скорее, цель агрессии – напугать, деморализовать, показать слабость институтов безопасности Европы и, в частности, НАТО. Сценарий: агрессия против страны Балтии, НАТО не реагирует – значит, фактически, НАТО не существует, архитектура безопасности разрушена, государства растеряны – идут просить у России: "Не захватывайте нас",

– сказал Олещук.

Он пояснил, что многие недооценивают силу украинской армии. Она способна выполнять задачи в нынешней ситуации. А способна ли на это, скажем, среднестатистическая европейская армия, или готова ли она противостоять наступлению армии, которая умеет эффективно использовать дроны – остается под вопросом.

Способна ли Европа себя защитить?

Он добавил, что россияне могут запускать сотни дронов и имеют для этого достаточный ресурс. Они способны проводить массовые атаки и штурмы, используя большое количество военнослужащих. Например, КНДР потенциально может отправлять своих солдат на длительные штурмы позиций НАТО. Поэтому европейцам не стоит играть с таким сценарием – это может иметь серьезные последствия.

Гораздо разумнее – поддержать Украину и не допустить перерастания войны в прямую схватку между Россией и Европой. Многие европейские политики это понимают. А те, кто делает вид, что не осознает угрозу, вероятнее всего, руководствуются собственными интересами.

Он отметил, что один из ключевых нарративов, которые активно продвигает Россия, – убедить европейцев в том, что "нет смысла тратиться на перевооружение, лучше эти деньги направить на социальные нужды".

Самая большая угроза для России – это именно возрождение полноценного военного потенциала Европы. Ведь ее экономические возможности и потенциальная готовность к сопротивлению значительно превышают российские, если Европа действительно сосредоточится на обороне.

Пока же Европа остается недостаточно вовлеченной, Россия мобилизует ресурсы, готовится к большой войне и строит армию, способную к масштабному конфликту.

Он подытожил, что России гораздо удобнее делегировать пророссийских политиков с тезисами вроде: "Угрозы от России нет, расслабьтесь". Но поддерживать политиков с такими месседжами не стоит. Ресурсы лучше направлять на укрепление обороны, а не проедать их на социальные программы.