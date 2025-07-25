Об этом 24 Каналу заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что страны НАТО должны изменить оборонную доктрину, а Европа должна перейти к модели массовых армий, простого вооружения и готовности общества защищать себя.

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Почему европейская модель обороны устарела?

Европа годами уменьшала численность армий, сокращала оборонные бюджеты и ориентировалась на дорогостоящее вооружение для точечных операций. Основой этой стратегии было предположение, что в случае угрозы помощь окажут США или сильные союзники.

Европа ставила ставку на коллективную ответственность, что приводит, как правило, к индивидуальной безответственности,

– объяснил он.

Такой подход, по его мнению, позволил многим странам избегать развития собственных систем обороны. Но война против Украины показала, что эта модель не работает, когда речь идет о длительной войне большого масштаба.

Какое вооружение нужно для современной войны?

Российское вторжение заставило Украину искать решения, которые позволяют воевать эффективно несмотря на ограниченные ресурсы. Оказалось, что лучше всего работает дешевое, массовое и адаптивное оружие, а не сложные технологии с высокой стоимостью содержания.

Тимочко объяснил, что украинская армия начала переходить на простые средства поражения, которые не требуют специальной инфраструктуры. По его словам, за несколько сотен тысяч долларов можно уничтожить миллиардные самолеты со всем, что связано с их обслуживанием, обучением экипажей и созданием баз.

Он отметил, что именно такое вооружение дало Украине возможность сохранять темп, наносить удары дистанционно и использовать доступную логистику. Этот опыт, по его мнению, должен учесть и Запад в будущей подготовке к войне.

Европе придется изменить общественную модель

Чтобы быть готовыми к масштабной войне, европейские общества должны изменить подход к безопасности. Речь идет не только о технике, а о готовности граждан отказаться от комфорта ради защиты страны.

Тимочко отметил, что в отличие от украинцев, которые морально были готовы идти на фронт, во многих западных странах такой ментальной мобилизации нет.

Общество должно быть морально и ментально готовым отказаться от своего комфорта и пойти защищать государство или свои национальные ценности,

– заявил он.

Он привел украинский пример, когда тысячи людей стали к оружию, и поставил под сомнение, способны ли на это страны, где десятилетиями доминировали социальные гарантии и акцент на личных благах.

Он добавил, что государства должны подготовиться к формированию массовых армий, где вооружение будет простым в использовании, а обучение будет длиться не месяцы, а недели.

Как война меняет политику и экономику ЕС?

Европейским лидерам придется не только перевооружиться, но и изменить свою роль в системе безопасности. Они должны мыслить не как национальные политики, а как лидеры коллективной обороны, готовы к долговременному противостоянию.

Тимочко отметил, что это требует переформатирования всей политической и экономической стратегии.

Политики должны мыслить не как руководители отдельных государств, а как лидеры коллективной обороны с согласованной промышленностью, экономикой и совместными стратегическими учениями,

– подчеркнул он.

По его словам, именно медлительность и бюрократия Запада больше всего подталкивают Путина к новым атакам. Украина не может постоянно давать фору, потому что каждый месяц войны забирает жизни, ресурсы и территории, а разрушения, которые наносит враг, очень сложно будет восстановить.