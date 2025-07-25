Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил 24 Каналу, что нужно эффективно взаимодействовать и с Дональдом Трампом, и с европейцами.

Кстати В ОП сказали, что на самом деле заставит Россию начать реальные переговоры о мире

4 действенных рычага давления на Путина

Маломуж отметил, что, во-первых, должна быть мощная военная поддержка Украины, чтобы Силы обороны могли получать все виды вооружения. В частности, и через закупки у США и стран Европы, и благодаря собственному ВПК. Так украинские воины получат преимущество на фронте.

Это первый аргумент, который будет покрывать все аргументы Путина и не будет балансировки в Стамбуле с их стороны,

– считает генерал армии.

Вторым действенным аргументом, по его словам, будет оперативный пакет давления на Путина, его родственников и все окружение. Это затронет их личные интересы и нарушит стабильность в так называемых российских элитах, которые поддерживают диктатора.

В-третьих, подчеркнул он, нужно применить в отношении России экономические санкции, о которых уже упомянул Трамп. Речь идет, в частности, о снижении цены на газ. Это серьезно подорвет российскую экономику в ближайшее время.

И, в-четвертых, по мнению генерала армии, должно быть объединение разных стран ради мира. В частности, Европейский Союз, США могут применить санкционные инструменты в отношении Китая. Тогда у Пекина не останется выбора, кроме как нажать на Россию, спасая свою экономику.

Объединим США, Великобританию, Европу, а также в плане мира Китай и другие страны – у Путина не будет шансов,

– подчеркнул Маломуж.

Экс-руководитель Службы внешней разведки добавил, что в сложных переговорных процессах Путин воспримет лишь реальные аргументы от Украины и наших западных партнеров.

К слову, в Институте изучения войны (ISW) считают, что только значительные неудачи на поле боя, которых можно добиться благодаря своевременной и достаточной военной помощи Запада украинским силам, заставят Путина пересмотреть способность России военно победить Украину и усадить его за стол переговоров.