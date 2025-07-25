Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив 24 Каналу, що потрібно ефективно взаємодіяти і з Дональдом Трампом, і з європейцями.

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4 дієві важелі тиску на Путіна

Маломуж зазначив, що, по-перше, має бути потужна воєнна підтримка України, щоб Сили оборони могли отримувати всі види озброєння. Зокрема, і через закупівлі у США та країн Європи, і завдяки власному ВПК. Так українські воїни отримають перевагу на фронті.

Це перший аргумент, який покриватиме всі аргументи Путіна і не буде балансування у Стамбулі з їхнього боку,

– вважає генерал армії.

Другим дієвим аргументом, за його словами, буде оперативний пакет тиску на Путіна, його родичів та все оточення. Це зачепить їхні особисті інтереси й порушить стабільність у так званих російських елітах, які підтримують диктатора.

По-третє, наголосив він, потрібно застосувати щодо Росії економічні санкції, про які вже згадав Трамп. Йдеться, зокрема, про зниження ціни на газ. Це серйозно підірве російську економіку найближчим часом.

І, по-четверте, на думку генерала армії, має бути об'єднання країн світу щодо миру. Так, Європейський Союз, США можуть застосувати санкційні інструменти щодо Китаю. Тоді Пекін не матиме вибору, окрім як натиснути на Росію, рятуючи свою економіку.

Об'єднаємо США, Велику Британію, Європу, а також у плані миру Китай та інші країни – у Путіна не буде шансів,

– наголосив Маломуж.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки додав, що у складних переговорних процесах Путін сприйме лише реальні аргументи від України та наших західних партнерів.

До слова, в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що лише значні невдачі на полі бою, яких можна домогтися завдяки своєчасній та достатній військовій допомозі Заходу українським силам, змусять Путіна переглянути здатність Росії військово перемогти Україну та посадити його за стіл переговорів.