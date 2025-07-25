Про це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зазначивши, що країни НАТО мають змінити оборонну доктрину, а Європа має перейти до моделі масових армій, простого озброєння й готовності суспільства захищати себе.

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Чому європейська модель оборони застаріла?

Європа роками зменшувала чисельність армій, скорочувала оборонні бюджети й орієнтувалася на високовартісне озброєння для точкових операцій. Основою цієї стратегії було припущення, що в разі загрози допомогу нададуть США або сильні союзники.

Європа ставила ставку на колективну відповідальність, що призводить, як правило, до індивідуальної безвідповідальності,

– пояснив він.

Такий підхід, на його думку, дав змогу багатьом країнам уникати розвитку власних систем оборони. Але війна проти України показала, що ця модель не працює, коли йдеться про тривалу війну великого масштабу.

Яке озброєння потрібне для сучасної війни?

Російське вторгнення змусило Україну шукати рішення, які дозволяють воювати ефективно попри обмежені ресурси. Виявилося, що найкраще працює дешева, масова та адаптивна зброя, а не складні технології з високою вартістю утримання.

Тимочко пояснив, що українська армія почала переходити на прості засоби ураження, які не потребують спеціальної інфраструктури. За його словами, за кілька сотень тисяч доларів можна знищити мільярдні літаки з усім, що пов’язане з їх обслуговуванням, навчанням екіпажів і створенням баз.

Він зазначив, що саме таке озброєння дало Україні можливість зберігати темп, завдавати ударів дистанційно і використовувати доступну логістику. Цей досвід, на його думку, має врахувати і Захід у майбутній підготовці до війни.

Європі доведеться змінити суспільну модель

Щоб бути готовими до масштабної війни, європейські суспільства мають змінити підхід до безпеки. Йдеться не лише про техніку, а про готовність громадян відмовитися від комфорту заради захисту країни.

Тимочко зазначив, що на відміну від українців, які морально були готові йти на фронт, у багатьох західних країн такої ментальної мобілізації немає.

Суспільство має бути морально і ментально готовим відмовитися від свого комфорту і піти захищати державу чи свої національні цінності,

– заявив він.

Він навів український приклад, коли тисячі людей стали до зброї, і поставив під сумнів, чи здатні на це країни, де десятиліттями домінували соціальні гарантії й акцент на особистих благах.

Він додав, що держави повинні підготуватися до формування масових армій, де озброєння буде простим у використанні, а навчання триватиме не місяці, а тижні.

Як війна змінює політику та економіку ЄС?

Європейським лідерам доведеться не лише переозброїтись, а й змінити свою роль у системі безпеки. Вони мають мислити не як національні політики, а як лідери колективної оборони, готові до довготривалого протистояння.

Тимочко наголосив, що це вимагає переформатування всієї політичної та економічної стратегії.

Політики мають мислити не як керівники окремих держав, а як лідери колективної оборони з узгодженою промисловістю, економікою і спільними стратегічними навчаннями,

– наголосив він.

За його словами, саме повільність і бюрократія Заходу найбільше підштовхують Путіна до нових атак. Україна не може постійно давати фору, бо кожен місяць війни забирає життя, ресурси і території, а руйнування, яких завдає ворог, дуже складно буде відбудувати.