Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія за допомогою пропаганди та проросійських політиків намагається зупинити переозброєння Європи та відновлення її військового потенціалу. Росіяни у своєму впливі на Захід значно винахідливіші.

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Яка наразі найбільша загроза для Росії?

Вони розуміють, що говорити європейцям, що – всередині Росії, а що – українцям. Вони чітко формулюють відповідні меседжі.

"Яка наразі найбільша загроза для Росії з боку Європи? Те, що вони нарешті зберуться з думками й почнуть відроджувати військовий потенціал, який після розпаду СРСР знищували понад 30 років. Знищення відбувалося під впливом численних проросійських політиків. Сьогодні військовий потенціал Європи перебуває на дуже низькому рівні, хоча формально військові підприємства є – і начебто все працює", – сказав Петро Олещук.

Він додав, що НАТО теоретично має захищати європейців. Втім, як це відбуватиметься на практиці – ніхто не знає. До того ж беруться до уваги нові загрози для США, а також зміна стратегічної орієнтації на азійсько-тихоокеанський регіон.

У такій ситуації Сполучені Штати поводяться обережно. Європейцям слід готуватися до різних сценаріїв – зокрема й до самостійного захисту від російської агресії.

Проросійські політики стверджують, що Росія вже втягнута у війну проти України, а тому не збирається воювати з Європою. Така риторика може сподобатися багатьом у Європі.

Але питання – які цілі Росія переслідує у випадку агресії проти Європи? Чи мають вони намір захопити Європу цілком? Навряд. Скоріше, мета агресії – налякати, деморалізувати, показати слабкість безпекових інституцій Європи і, зокрема, НАТО. Сценарій: агресія проти країни Балтії, НАТО не реагує – отже, фактично, НАТО не існує, архітектура безпеки зруйнована, держави розгублені – ідуть просити в Росії: "Не захоплюйте нас",

– сказав Олещук.

Він пояснив, що багато хто недооцінює силу української армії. Вона спроможна виконувати завдання в нинішній ситуації. А чи здатна на це, скажімо, середньостатистична європейська армія, чи готова вона протистояти наступу армії, яка вміє ефективно використовувати дрони – лишається під питанням.

Чи здатна Європа себе захистити?

Він додав, що росіяни можуть запускати сотні дронів і мають для цього достатній ресурс. Вони здатні проводити масові атаки й штурми, використовуючи велику кількість військовослужбовців. Наприклад, КНДР потенційно може відправляти своїх солдатів на тривалі штурми позицій НАТО. Тому європейцям не варто гратися з таким сценарієм – це може мати серйозні наслідки.

Набагато розумніше – підтримати Україну й не допустити переростання війни в пряму сутичку між Росією та Європою. Багато європейських політиків це розуміють. А ті, хто робить вигляд, що не усвідомлює загрозу, найімовірніше, керуються власними інтересами.

Він зазначив, що один із ключових наративів, які активно просуває Росія, – переконати європейців у тому, що "немає сенсу витрачатися на переозброєння, краще ці гроші спрямувати на соціальні потреби".

Найбільша загроза для Росії – це саме відродження повноцінного військового потенціалу Європи. Адже її економічні можливості та потенційна готовність до спротиву значно перевищують російські, якщо Європа справді зосередиться на обороні.

Поки ж Європа залишається недостатньо залученою, Росія мобілізує ресурси, готується до великої війни й будує армію, здатну до масштабного конфлікту.

Він підсумував, що Росії набагато зручніше делегувати проросійських політиків із тезами на кшталт: "Загрози від Росії немає, розслабтеся". Але підтримувати політиків із такими меседжами не варто. Ресурси краще спрямовувати на зміцнення оборони, а не проїдати їх на соціальні програми.