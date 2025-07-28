Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що на фронті спостерігається зменшення кількості знищеної техніки. Наприклад, у червні 2025 року було знищено найменше танків, починаючи з травня 2023-го.

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Росія має амбітні плани на новому напрямку

За різними оцінками, Росія може виготовляти приблизно 300 танків на рік. Виникає питання, чому вони не з'являються на фронті. Те саме можна сказати про броньовані машини. Останні місяці спостерігається суттєве зменшення кількості БМП, які знищують на фронті.

Я припускаю, що Росія має на меті накопичити цю техніку на інших локаціях, щоб, можливо, використати на іншому напрямку,

– сказав Іван Ступак.

Варто згадати заяви міністрів внутрішніх оборони країн Балтії й Польщі, про те, що в напрямку їхніх держав збільшуються масштаби присутності російських систем радіоелектронної боротьби. Міністр внутрішніх справ Естонії заявив, що раніше було 2 проблемні місця, де росіяни розміщували велику кількість РЕБу.

Тоді мовилось про Санкт-Петербург і Калінінград, але зараз з'явилася 3 локація, де окупанти приглушують зв'язок, міняють координати. Вона розташована за 120 кілометрів від естонського міста Нарва, де поставили нову велику систему радіоелектронної боротьби.

На тлі цього були новини про розміщення додаткових підрозділів російської армії поблизу Фінляндії. Мені це дуже не подобається. Ще один момент, який викликає занепокоєння, – навчання військово-морських сил Росії,

– зауважив Іван Ступак.

Ці навчання відбулися 23 – 27 липня у Балтійському морі. Були залучені всі російські флоти, окрім Чорноморського, який переживає не найкращі часи. Цікаво, що росіяни продемонстрували власні безекіпажні катери – аналоги українських Magura і Sea Baby. Вони знищували корабель умовного противника.

"На моє переконання, всі ці фактори в комплексі свідчать про те, що Росія все-таки має амбітні плани у напрямку Балтійського моря й цих країн", – підкреслив ексспівробітник СБУ

Поки не варто передчасно панікувати, але до всіх цих повідомлень треба ставитися уважно.

До слова, з'являються повідомлення, що плацдармом для нападу Росії на країни НАТО може стати Білорусь. Переміщення на її території комплексу "Орешник" та російських інструкторів, ймовірно, є спробою тиску саме на Європу, а не на Україну.