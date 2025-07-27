Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Крім того, там також оприлюднили начебто відповідне відео.

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Що відомо про результати російських навчань?

Балтійський флот Росії нібито вперше офіційно використав морські безпілотники. Кажуть, що дрон несе боєзаряд значної маси – припускають, що фугасного типу. Зазначається, що ціллю може бути малий надводний об'єкт чи інженерна споруда.

Балтійський флот – один із найбільш завантажених за інтенсивністю спостереження та протидії з боку НАТО, тому вибір саме цієї акваторії для демонстрації морських дронів не випадковий,

– пишуть росЗМІ.

Використання морських дронів росіянами: дивіться відео

До слова, у Росії цьогоріч без пояснення причин скасували військово-морський парад у Санкт-Петербурзі. Він мав відбутися 27 липня.. Причиною могло стати побоювання військового командування, що тепер втрати флоту у війні стануть очевидними.