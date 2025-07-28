Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что на фронте наблюдается уменьшение количества уничтоженной техники. Например, в июне 2025 года было уничтожено меньше всего танков, начиная с мая 2023-го.

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Россия имеет амбициозные планы на новом направлении

По разным оценкам, Россия может производить примерно 300 танков в год. Возникает вопрос, почему они не появляются на фронте. То же самое можно сказать о бронированных машинах. Последние месяцы наблюдается существенное уменьшение количества БМП, которые уничтожают на фронте.

Я предполагаю, что Россия имеет целью накопить эту технику на других локациях, чтобы, возможно, использовать на другом направлении,

– сказал Иван Ступак.

Стоит упомянуть заявления министров внутренних обороны стран Балтии и Польши, о том, что в направлении их государств увеличиваются масштабы присутствия российских систем радиоэлектронной борьбы. Министр внутренних дел Эстонии заявил, что ранее было 2 проблемных места, где россияне размещали большое количество РЭБа.

Тогда говорилось о Санкт-Петербурге и Калининграде, но сейчас появилась 3 локация, где оккупанты приглушают связь, меняют координаты. Она расположена в 120 километрах от эстонского города Нарва, где поставили новую большую систему радиоэлектронной борьбы.

На фоне этого были новости о размещении дополнительных подразделений российской армии вблизи Финляндии. Мне это очень не нравится. Еще один момент, который вызывает беспокойство, – обучение военно-морских сил России,

– отметил Иван Ступак.

Эти учения состоялись 23 – 27 июля в Балтийском море. Были привлечены все российские флоты, кроме Черноморского, который переживает не лучшие времена. Интересно, что россияне продемонстрировали собственные безэкипажные катера – аналоги украинских Magura и Sea Baby. Они уничтожали корабль условного противника.

"По моему убеждению, все эти факторы в комплексе свидетельствуют о том, что Россия все-таки имеет амбициозные планы в направлении Балтийского моря и этих стран", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ

Пока не стоит преждевременно паниковать, но ко всем этим сообщениям надо относиться внимательно.

К слову, появляются сообщения, что плацдармом для нападения России на страны НАТО может стать Беларусь. Перемещение на ее территории комплекса "Орешник" и российских инструкторов, вероятно, является попыткой давления именно на Европу, а не на Украину.