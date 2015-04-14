Заявления о Волыни, бокс и польская мафия: кто такой Кароль Навроцкий и что говорил об Украине

Президентская кампания 2025 года в Польше выходит на финишную прямую. Одним из фаворитов гонки является Кароль Навроцкий, который построил свою стратегию, среди прочего, на сдержанных, но все же на антиукраинских заявлениях.

24 Канал рассказывает биографию польского политика и оценивает его шансы на майских президентских выборах.

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Кто такой Кароль Навроцкий: биография

Кароль Навроцкий родился в семье рабочих 3 марта 1983 года в портовом Гданьске – знаменитой родине движения "Солидарность". Навроцкий учился в местной школе, впоследствии поступил в гимназию, где в 2002 году успешно сдал экзамен на аттестат зрелости.

В 2003 году Навроцкий закончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске со степенью специалиста по управлению персоналом. В том же году Кароль поступил на исторический факультет Гданьского университета, который закончил в 2008 году.

Кроме истории, юноша активно занимался спортом, в частности, футболом. Навроцкий выступал за местные футбольные команды KKS Gedania и Ex Siedlce, но больших успехов не достиг, хотя и был избран капитаном команды. Зато куда лучше Навроцкому давались индивидуальные виды спорта.



Говорится о боксе. Навроцкий выступал за местный спортивный клуб RKS Stoczniowiec, победил в 2004 году на зональном турнире Кубка Польши по боксу среди юниоров в весе до 91 килограмма (для лучшего понимания, в этом весе, например, в любителях выступал Александр Усик).

В студенческие годы ему даже удалось монетизировать это – на четвертом курсе он некоторое время работал охранником в отеле "Гранд" в соседнем курортном Сопоте. Возможно, и работа, а, может, друзья по боксу и ММА (об их "темном" прошлом сейчас активно пишут польские СМИ) дали толчок для специфических исторических исследований, которые впоследствии начал проводить молодой ученый.



42-летний Навроцкий активно демонстрирует, что является профи в боксе, при этом выглядит минимум на 50 / Фото Marcin Gadomski / PAP

Кароль Навроцкий стал одним из первых в Польше исследователей, который заинтересовался историей организованной преступности в стране. Научный мир это увлечение не слишком разделял, поэтому диссертацию Навроцкому пришлось защищать по более традиционной теме – по антиколониальным студиям.

Своего научного интереса к криминалу и "братве" Кароль Навроцкий не потерял, и в 2018 году на волне моды на "братву и 90-е" издал книгу по истории польской мафии в формате бульварного чтива под псевдонимом Тадеуша Батыра. Она называлась "Исповедь Никосии из гроба" и была посвящена одному из самых известных польских гангстеров 1990-х – главарю автомафии в Гданьске Никодему "Никосии" Скотарчаку. Тот, кстати, также начинал как охранник в ночном клубе.

С Батыром получилось вообще интересно – книга имела успех и "господин Батыр" выступил на телевидении инкогнито.

"Батыр" Навроцкий дает таинственное интервью: смотрите видео

Во время выступления он нахваливал Навроцкого, который якобы очень помог в работе. Навроцкий не остался в стороне и в ответ нахваливал уже господина Тадеуша. А потом (в марте 2025 года) выяснилось, что никакого Батыра не существует, а все это мистификация Навроцкого. Таким образом, фактически повторилась история главного идеолога трамповых тарифов Питера Наварро, который для популяризации собственных больных идей выдумал эксперта Рона Вару, от имени которого и "наваливал базы".

В 2013 году в родном Гданьском университете Навроцкий защитил диссертации на тему "Социальное сопротивление коммунистической власти в Эльблонгском воеводстве 1976 – 1989 годах", получив степень доктора гуманитарных наук. Через несколько лет за эту диссертацию он получит почетную медаль от города Эльблонг, что создает уникальный прецедент, которому, пожалуй, могут завидовать все историки.

Научная и управленческая карьера

После получения ученой степени Навроцкий присоединяется к Гданьскому филиалу польского Института национальной памяти (IPN), издает многочисленные статьи и исследования, основным направление научных интересов молодого историка – антикоммунистическое сопротивление.

В апреле 2017 года Навроцкий становится директором Музея Второй мировой войны в Гданьске.

Назначение молодого историка сопровождал скандал. Правительство, которое в то время уже контролировала консервативная партия "Право и Справедливость", решило объединить несколько музеев в один, но не нашло общего языка с директором учреждения Павлом Махчевичем. Тот выступал категорически против слияния (а еще был советником соперника ПиС – Дональда Туска), за что и потерял должность.

35-летний Навроцкий желания спорить с чиновниками не имел, как и связей с Туском, за что и был вознагражден. Так он впервые столкнулся с большой политикой и традиционными для нее подковерными играми.

Ради должности директора музея Навроцкому пришлось также пойти на жертвы. Он временно свернул свою карьеру местного чиновника. Еще в 2011 году он был избран главой одного из районов Гданьска – Седльце. Там боксер и историк развернул бурную деятельность. В частности, основал секцию ММА, проводил парады и чествования польских героев Второй мировой и тому подобное.

В последующие годы Навроцкий показал себя лояльным к чильной власти, хотя официально так и не присоединился к ПиС.

В партии власти при этом считали Навроцкого своим человеком, его буквально засыпали наградами и включили в состав Совета исторической дипломатии при министре иностранных дел Польши. Также он регулярно появлялся на телевидении как приглашенный эксперт-историк.

Список наград и отличий Кароля Навроцкого, которые он получил, начиная с 2015 года:

Бронзовый Крест заслуг за заслуги в документировании и чествовании правды о новейшей истории Польши (2017)

Медаль 100-летия восстановления независимости (2019)

Медаль Всемирной ассоциации солдат Армии Крайовой "За заслуги перед Армией Крайовой" (2018)

Медаль к 100-летию восстановления независимости Украины (2020)

Почетный знак отличия Министра иностранных дел Республики Польша Bene Merito (2020)

Медаль 100-летия "Чуда над Вислой" (2020)

Медаль "За заслуги перед поляками в Казахстане" (2018)

Медаль "Pamiętaj Polsko o Tych Synach Swoich" Общества "Катынская семья" (2016)

Медаль Pro Patria "За особые заслуги в лелеянии памяти о борьбе за независимость Республики Польша" (2018)

Почетный знак Федерации Боевой Молодежи (2015)

Перстень "Инка" (2016), за патриотическую позицию и популяризацию памяти "проклятых солдат" (участников антикоммунистического подполья в 1944 – 1956 годах – 24 канал).

Серебряная статуэтка BohaterON имени Варшавских повстанцев в категории "Общественный деятель" (2019)

Медаль "Побеждай зло добром" (2016)

Медаль "За заслуги перед городом Эльблонг" (2015).

После такой кучи наград, которой мог позавидовать даже Брежнев, вполне логичным был следующий шаг к успеху. 28 мая 2021 года Сейм проголосовал за избрание Кароля Навроцкого новым председателем Института национальной памяти. Интересно, что "за" голосовала не только ПиС, но и пророссийская ультраправая "Конфедерация".

23 июля 2021 года решение также приняла и верхняя палата польского парламента – Сенат.

Это решение является для меня большой честью, но также и большим долгом. Дискуссия, которая состоялась в этом зале, показывает, какой важной институцией является Институт национальной памяти для польского государства, для независимости польского государства и для суверенитета исторического нарратива. Эта коллективная память, безусловно, будет включать всех, кто служил суверенной, независимой Республике Польша. Искренне благодарю вас. Да здравствует Польша!

– выступление Навроцкого перед сенаторами после избрания его на главу IPN.

Антиукраинская риторика Навроцкого

На позиции руководителя IPN Навроцкий продолжил курс предшественников, который можно назвать двумя словами – "исторические войны". Соперниками в войнах памяти были едва ли не все соседи Польши. Говорится о Германии, России и даже Израиле. Досталось и Украине.

Навроцкий здесь не "открыл Америку", а продолжил агрессивный курс предшественников о:

исключительно односторонних "этнических чистках с признаками геноцида";

замалчивании преступлений польских военных против украинцев на Галичине и Волыни во время Второй мировой;

замалчивании соучастия поляков в массовых депортациях украинцев уже после войны.

Выкрутить антиукраинский курс на максимум Институту Навроцкого помешало полномасштабное вторжение России. На волне широкой низовой солидарности поляков и той большой поддержки Украины и украинцев, которую сделала Польша, одновременно клеймить и позорить соседа выглядело как откровенный моветон. Поэтому Навроцкому временно пришлось переквалифицироваться в ненавистники Германии и России. С последней он достиг больших успехов и даже признания, потому что в феврале 2024 года был объявлен россиянами в розыск на основании того, чтобы был участником демонтажа памятника советским солдатам.

При этом к искренности и достаточности русофобии у господина Навроцкого есть вопросы. В 2018 году (то есть после оккупации Крыма и части Донбасса) он летал в Москву по приглашению на якобы научную конференцию. Этот визит финансировался за государственный счет (22 500 злотых), но по его итогам не вышло ни одного фото, статьи-отчета или хотя бы коммюнике. Критики Навроцкого быстро ухватились за этот факт и начали предполагать разное – от пьянки с россиянами до вербовки историка спецслужбами государства-агрессора.

Повод вернуться к информационным атакам против Украины у Навроцкого появился в конце 2024 года. Тогда партия ПиС драматично выпустила власть из своих рук, оказавшись после победы на выборах в изоляции.



Тогда авторитетный лидер "Права" Ярослав Качиньский решил взять реванш на выборах президента в мае 2025 года и для этого остановил свой выбор на Кароле Навроцком. Нельзя сказать, что Навроцкий этого не ожидал, потому что еще в 2023 году закончил курс МБА в родном Гданьском университете и стал магистром бизнес-администрирования. Очевидно, чтобы лучше разбираться в государственных делах и управлении.

24 ноября 2024 года Навроцкий официально стал кандидатом в президенты Польши. Поскольку он историк, то политтехнологи не придумали ничего, как сделать "войны памяти" его коронкой (как говорят боксеры). Поэтому он начал строить свою кампанию на исторических претензиях к Украине.

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Навроцкий участвовал в фактически антукраинских и антиевропейских митингах, а также активно пиарился на популярной в Польше искусственно раздутой теме эксгумаций жертв Волынской трагедии и заявлял, что Украине не место в ЕС и НАТО. При этом он упорно повторял фейк о 120 000 замодованных украинцами поляков, что указывает на его деградацию как историка.

Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов,

– Кароль Навроцкий в эфире Polsat News 8 января 2025 года спекулирует на исторической памяти.

Кроме обиды на Украину Кароль Навроцкий имеет также и другие предложения. Его политическая программа называется "План 21" и с головой выдает в господине Навроцком популиста. Объявленная публично в марте 2025 года, она предусматривает:

мораторий на повышение налогов, снижение НДС, повышение второго налогового порога, нулевой НДФЛ для семей, имеющих не менее двух детей;

конституционную гарантию не введения кадастрового налога и необлагаемого наследства;

создание Фонда прорывных технологий;

законодательную инициативу по строительству Центрального транспортного порта;

восстановление домашних заданий в школах и бесплатных уроков перед получением водительского удостоверения.

Кроме того, во время митингов и встреч Навроцкий выступал против обязательной вакцинации взрослых и детей, поддерживал запрет абортов, против легализации гражданских партнерств.

О чем свидетельствуют последние рейтинги

Согласно последним опросам в Польше (опрос Opinia24 для RMF FM), сейчас Кароль Навроцкий с 20% имеет отличные шансы на то, чтобы пройти во второй тур, и побороться там с лидером симпатий Рафалом Тшасковским (31,5%).

Зато недавний №2 – недавний Славомир Менцен – посыпался, в апреле он получил 14,7% против 19% в марте 2025.



Крайние опросы в Польше / инфографика Opinia24

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Похоже, избиратели не оценили его наглые и нелепые попытки рассорить украинцев и поляков, поэтому сейчас он столкнулся с отложенным эффектом своего визита во Львов, а именно так и работает социология. Также данные опросов – это урок для Навроцкого, что хейт Украины – не путь к победе в Польше, не является им и "войны памяти", потому что избиратель не хочет бороться за прошлое, ему нужно стабильное и успешное будущее.

Шанс улучшить (или ухудшить) свои рейтинги кандидаты будут иметь во время дебатов.

Я иду за тобой, Тшасковский. Увидимся в Конском!,

– Навроцкий приглашает главного оппонента на дебаты, обвиняя того в трусости (в 2020 году Тшасковский отказался от полемики с фаворитом гонки Анджеем Дудой – 24 канал).

Сначала они должны были состояться 11 апреля в хорошо знакомом украинцам формате "стадион – так стадион" (ну, почти) на площади в городе Конское, но впоследствии телевезионщики все переиграли и провели дебаты в 2 раунда – сначала на площади, а затем в студии. В них приняли участие Тшасковский, Навроцкий, а также другие претенденты, в частности, Шимон Головня с центристской "Польши 2050", кандидат-спойлер от правых Марек Якубьяк, журналист Кшиштоф Становский и "левачка" Иоанна Сенишин.

Клоунада на дебатах 11 апреля от Кароля Навроцкого

В отсутствие Славомира Менцена, который назвал все это действо "цирком" и отказался принимать в нем участие, хотя ранее никогда не избегал подобных возможностей, развлекать всех вызвался Кароль Навроцкий.

Он обвинил своего главного оппонента Тшасковского в работе на Германию и попустительстве ЛГБТК+. Чтобы лучше закрепить свои упреки, он даже поставил на трибуну оппонента радужного флажка, очевидно надеясь таким образом оскорбить визави. Но получилось жалко.

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Поспорили дебатеры и из-за Украины. Навроцкому припомнили его визит в Москву в 2018 году, в ответ он попытался представить себя ястребом и заявил, что Польша должна играть ведущую роль в мирных переговорах об окончании войны. Впрочем, не сумел объяснить, как это должно произойти.

Напомним, что первый тур выборов президента Польши состоится уже 18 мая 2025 года. Возможный второй тур запланирован на 1 июня.

Личная жизнь Навроцкого

Кароль Навроцкий женат. Его жена – Марта Навроцкая – работает в налоговой службе. Они имеют двоих детей: сына Антония и дочь Екатерину, а также воспитывают сына Даниэля, который является ребенком Марты Навроцкой от первого брака (родила мальчика в 17 лет).



Кароль Навроцкий с семьей / фото с фейсбук-страницы политика

Даниэль Навроцкий сейчас имеет уже 21 год и пошел по пути приемного отца – он уже баллотировался в городской совет Гданьска на местных выборах 2024 года по списку "Права и справедливости", но проиграл. Зато фортуна улыбнулась парню на районных выборах – он стал депутатом от района Седльце в Гданьске, том самом, которым 10 лет назад руководил Кароль Навроцкий.