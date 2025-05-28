Келлог ответил Медведеву на угрозу Третьей мировой войны

Дмитрий Медведев пригрозил президенту США Третьей мировой войной. Это прокомментировал Келлог, заявив, что россиянин сделал "безответственный комментарий".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога.

Смотрите также Принимает решение единолично: есть одно условие выхода Путина из войны

Как Келлог отреагировал на угрозы Трампу

Спецпредставитель американского лидера отметил, что Медведев сделал безрассудное заявление. По его словам, Дональд Трамп стремится остановить войну и положить конец убийствам.

Разжигание страхов перед Третьей мировой войной – это досадный, безответственный комментарий от Медведева, который не подобает мировой державе,

– заявил Келлог.

Он добавил, что Соединенные Штаты ждут меморандум, который россияне пообещали еще неделю назад.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев в пропагандистской манере набросился на Дональда Трампа. Российский политик подчеркнул, что единственная плохая вещь, которая может случиться, это – Третья мировая война.

Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи", я знаю только одну действительно вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!

– написал экс-президент страны-агрессора.

Таким образом россиянин ответил на заявление президента США о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией могло бы произойти много плохих вещей, если бы не он. "Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих", – отмечал Трамп.