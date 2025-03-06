"Трудно поверить": Келлог прокомментировал новость о разговорах политиков США с оппозицией Украины

В СМИ сообщалось, что представители США проводили разговоры с оппозиционными украинскими политиками. Однако в Соединенных Штатах эти переговоры не подтвердили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Голос Америки на украинском языке".

Смотрите также Переговоры о мире: Зеленский назвал освобождение пленных средством установления базового доверия

Были ли переговоры оппозиции с политиками США

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог рассказал журналистам, что не знает об этих переговорах с украинской оппозицией. Он знает, что некоторые издания распространяли такое сообщение, но не может это подтвердить.

Я видел нынешний материал в Politico... Но я об этом ничего не слышал. Я вам скажу, что сейчас мне было бы очень трудно в это поверить,

– прокомментировал Келлог.

Ранее издание Politico сообщало, что чиновники из окружения Дональда Трампа тайно общались с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и с членами партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Стороны якобы говорили во время тайных переговоров о проведении выборов после согласования прекращения огня, но до начала мирных переговоров. Однако политика США заключается в том, что государство не вмешивается во внутренние дела Украины. Поэтому еще изначально эта информация выглядела неправдоподобной.