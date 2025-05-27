Потери в российско-украинской войне превысили потери США во Второй мировой, – Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа отметил, что война России против Украины продолжается слишком долго. Кит Келлог заявил, что потери больше, чем во Второй мировой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Келлога в эфире Fox News.

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Келлог о потерях России и Украины в войне

Спецпредставитель президента США прокомментировал потери России и Украины в полномасштабной войне.

Президент Трамп абсолютно прав, надо прекратить убийства. Когда смотришь на цифры – это массовое убийство. Потери с обеих сторон – более миллиона сейчас, это 1,2 миллиона. Это просто ошеломляюще. Это превышает потери Второй мировой,

– заявил Кит Келлог.

Также спецпредставитель Трампа по вопросам Украины указал на неизбирательные обстрелы городов. Подчеркнул, что это недопустимый путь.

Вероятно, Келлог говорил о потерях США во Второй мировой. Согласно официальной статистике, их оценивают в 418 тысяч человек.

Кстати, 25 мая спецпредставитель президента США отреагировал на массированную атаку России на Украину. Келлог распространил фото Киева в огне.

Отметил, что неизбирательные убийства женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей.

"Эти нападения являются позорными. Прекратите убийства. Немедленно прекратите огонь", – подчеркнул Келлог.