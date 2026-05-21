Среди оккупантов, которые тайно тренировались в Китае, были бойцы элитного подразделения "Рубикон", –СМИ

В конце 2025 года Китай тайно обучал российских военнослужащих, часть из которых позже вернулась на фронт. Среди тех оккупантов были и представители элитного подразделения беспилотников "Рубикон".

Об этом пишет немецкая газета Welt, ссылаясь на секретные документы европейских спецслужб.

Что известно об учениях россиян в Китае?

Издание пишет, что учения проводила народно-освободительная армия Китая для нескольких сотен оккупантов на шести военных объектах страны.

Среди участников были военные разных званий, рожденные между 1970-ми и 2001 годом.

После подготовки в начале 2026 года десятки из них участвовали в боевых операциях в Украине, часть – на командных должностях.

"Среди подготовленных в Китае военных были также представители "Рубикона" – российского элитного подразделения беспилотников, присутствие которого часто существенно влияет на ход событий в прифронтовых регионах Украины", – пишет издание.

Справочно. "Рубикон" – это элитное российское подразделение дронаров. Его считают одним из самых подготовленных, на него выделяется значительная финансовая поддержка для оснащения. Еще раньше экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу отмечал, что там, где появляется "Рубикон" – сразу начинаются проблемы для ВСУ, в частности в вопросах логистики. В то же время украинская армия уже совершила несколько атак по пунктам управления этого подразделения и складах дронов.



"Рубикон" был создан летом 2024 года. Ключевое его отличие от других российских подразделений – автономность. Он делает все, что считает нужным.

Собственно, основной акцент тренировок фокусировался именно на "использовании беспилотных систем, электронных средствах противодействия дронам и современных боевых симуляциях". Оккупантов учили как на виртуальных симуляторах, так и на практических курсах с дронами в складских помещениях.

Что известно о сотрудничестве России и Китая?

Сам Китай постоянно позиционирует себя как "нейтральное государство" в войне России против Украины. Но эти учения и масштабные поставки китайских товаров двойного назначения россиянам порождают новые сомнения относительно заявленного нейтралитета Пекина.

Стоит заметить, что Китай имеет вторую по величине экономику мира и остается важным торговым партнером Евросоюза.

Европейские спецслужбы считают, что сотрудничество между Россией и Китаем имеет двусторонний характер.

Так, в 2025 году около 600 китайских военных проходили обучение в России. Внимание было сосредоточено на танковых войсках, артиллерии, инженерных войсках и противовоздушной обороне.

Кроме того, Пекин активно интересуется западным оружием, которое Украина использует на фронте. Поэтому между китайской и российской столицами происходит "интенсивный обмен информацией о западных системах вооружений", которые россиянам удалось захватить на фронте.

Особое внимание китайцев привлекают американские HIMARS и Patriot, немецкие БМП Marder и американские танки Abrams.

На этом сотрудничество Китая и России не заканчивается. Известно, что между странами заключено соглашение о закупке российских десантных боевых машин BMD-4M, 2S25M и BTR-MDM. Поставки ожидаются в течение 2026 года.

Предполагают, что эту технику могут использовать во время возможного сценария вторжения на Тайвань".

Российский персонал помогает осваивать эти машины китайской стороне.

К слову, 19 – 20 мая Путин находился с визитом в Китае. Интересно, что во время переговоров российский диктатор пытался демонстрировать приверженность к Си, но выглядел как подчиненный. Зато последний сторонился Путина, как заразного, заметил историк, политик и дипломат Роман Бессмертный 24 Каналу.



Перед этим, 13 – 15 мая, в Пекин впервые за почти 10 лет приезжал американский президент. Как отмечало издание Le Monde, пригласив Трампа, который погряз в войне с Ираном, Си хотел показать себя символом стабильности на фоне хаоса, который создает Вашингтон.



Что говорят эксперты о роли Китая?

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом отметил, что Китай интересуется только собственными национальными интересами и планирует расширять собственное геополитическое влияние, поэтому он не занимает одну сторону конфликта. По мнению эксперта, Пекин использует Москву как ресурсную базу и партнера, которым можно воспользоваться в собственных интересах при любой возможности.

А обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман в эксклюзивном интервью для 24 Канала заметил, что Пекин видит в агрессивной политике Трампа в отношении Европы, Азии, Африки возможность заявить о своей дружбе и то, что на них можно положиться. Эксперт отметил, что Китай стал ведет себя осторожнее.

После визита Путина в Китай Роман Бессмертный в эфире 24 Канала высказал мнение, что Си не заинтересован в поражении России, но так же не заинтересован и в ее победе.