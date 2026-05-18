Путин рассчитывал на молниеносную победу и раскол Запада, но реальность оказалась совсем другой. Украина не только выстояла, но и изменила ход мировой политики. И пока Кремль теряет позиции, между США и Европой нарастает новое напряжение – на этот раз из-за Дональда Трампа.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман рассказал, какой дипломатический прорыв Украины его поразил, что происходит с нефтью в России и почему Трамп кардинально изменил отношения США и европейских стран.

Провал на параде и недовольство сторонников Путина

Гидеон, начнем с парада ко Дню победы в Москве, ведь в этом году он привлек внимание фактически по причине, прямо противоположной обычной. Не потому, что Россия демонстрировала свою непреодолимую мощь, а потому, что, возможно, ей, похоже, уже практически нечего показать миру. Как вы оцениваете это?

Да, вы правы. Это привлекло большое внимание не только обычных людей, которые внимательно следят за войной, ведь это имеет долгую историю, которая предшествует войне в Украине и продолжается еще во времена Холодной войны.

Тот факт, что россияне явно не готовы демонстрировать свою лучшую технику, колонны военных, артиллерию и т.д., потому что, очевидно, они боятся атак дронов со стороны Украины, является красноречивым свидетельством как изменения настроений в Москве, так и все более эффективного использования Украиной дальнобойных ударных БПЛА.

Если посмотреть на многие комментарии в западных СМИ, там обращают внимание на то, что россияне уже довольно открыто говорят об этом, что их все больше беспокоит угроза со стороны Украины.

Это существенно изменило ход войны наряду с дальнобойными ударами Украины, когда поражаются нефтеперерабатывающие заводы в России.

В течение большей части 2025 года основной тон комментариев, которые я слышал и к которым частично присоединялся и сам, заключался в том, что Украина медленно проигрывает. Именно это я слышал на конференциях с участием ведущих западных аналитиков и даже некоторых людей, которые принимают решения. Никто этому не радовался, но настроение было именно таким.

А потом, когда началась война с Ираном, некоторые люди говорили, что это плохо для Украины, потому что это поможет российскому бюджету. Но теперь нарратив меняется, потому что россияне находятся в невыгодном положении.

Есть также много историй о Путине. Моя газета опубликовала статью о том, что он реже появляется на публике и параноидально относится к собственной безопасности – возможно, из-за опасений переворота в России. Это также значительно изменило представление о непобедимости России. Теперь все больше возникает ощущение, что она в сложном положении.

Считаете ли вы, что все, что происходит сейчас, является унижением для российского диктатора Путина? Разделяете ли вы мнение, что он находится в отрицании?

Трудно сказать, потому что мне запретили ездить в Россию с начала войны. Поэтому составить представление о том, что происходит по тому, что говорят люди, не так и просто. Мне кажется, что Путина крайне сложно понять даже лицам из его ближайшего окружения.

Нужно помнить, как принималось решение о начале вторжения. Тогда вокруг него или довольно близко к нему было много людей, которые не были уверены, что он действительно пойдет на этот шаг. Он общался с ограниченным количеством людей. Он также стремится поддерживать имидж силы и все в этом духе.

Поэтому то, что на самом деле происходит, иногда довольно трудно распознать, но иногда можно заметить разрыв между публичным образом силы, спокойствия и уверенности и другими сигналами, которые указывают, что на самом деле все может быть не так хорошо.

Мы помним, как во время пандемии COVID-19 он сидел на большом расстоянии от гостей. Он действительно был сильно напуган и параноидально относился к своему здоровью.

И так же те редкие публичные появления Путина остаются попытками показать спокойного лидера, который все контролирует, но их очень мало.

Также можно заметить как растет чувство недовольства в его ближайшем окружении. Все чаще появляются люди, в частности российские прокремлевские военные блогеры, которые на самом деле ставят под сомнение ход войны.

Или же следует обратить внимание на стремительное распространение антипутинских видео. На мой взгляд, это выглядит как новое развитие событий, возникает более заметное инакомыслие, чем когда-то после подавления восстания Пригожина.

Обратите внимание! В России все заметнее растет недовольство властью и Путиным даже среди тех, кто ранее активно поддерживал Кремль – пропагандистов, z-военкоров и части элит. На фоне затяжной войны, экономических трудностей и усиления внутреннего давления критика российского руководства становится более открытой, что может свидетельствовать о внутренней борьбе и подготовке общества к возможным изменениям во власти.

Война в Иране: Украина смогла осуществить дипломатический прорыв

Усложнила ли военная операция США против Ирана ситуацию в Украине? Очевидно, что да, но насколько, по вашему мнению?

Посмотрим. Очевидно, что война продолжается. Она началась 28 февраля, прошло всего несколько месяцев, но суть понятна. Рост цен на нефть выгоден для России, это казалось плохой новостью для Украины. Потому что одна из надежд, на которую полагались многие люди во время моего последнего визита в Киев в феврале, заключалась в том, что российская экономика все больше оказывается в затруднительном положении, что именно это принесет нужные изменения.

Стало своеобразным разочарованием то, что Россия внезапно получает огромный приток наличности в свою экономику.

С другой стороны, способность россиян воспользоваться этим осложняется из-за ударов по российским НПЗ. Поэтому даже если цена выше, их производство снижается. Еще один фактор, который мы начинаем понимать – это позволило Украине сделать дипломатический прорыв в Персидском заливе.

Зеленский дважды побывал в Саудовской Аравии с начала войны. Тот факт, что Украина является мировым лидером как в наступательной, так и в оборонительной войне дронов, сейчас приобретает все большее признание.

Владимир Зеленский и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заидом Аль Нахайян / Фото: ОПУ

Люди хотят разговаривать с украинцами. Раньше это звучало так, что украинцы правы, но надо быть реалистами в том, что они не победят, потому что Россия очень сильна. Это звучало и в тех очень прагматичных странах Персидского залива. Это не является демократической культурой. Это культура, которая очень сосредоточена на деньгах и чрезмерном реализме, поэтому Украину на самом деле почти не слушали.

Но сейчас государства Персидского залива видят, что Иран тесно связан с Россией. Иран атакует их, используя совместные с ней технологии дронов. Поэтому они имеют другой взгляд как на Украину, так и на Россию, и они понимают, что Украине есть что предложить.

Я помню, как Дмитрий Кулеба сказал: "Мир довольно безжалостный". Даже если люди испытывают определенную симпатию к Украине, все сводится к вопросу, что им с того будет. Персидский залив видит, что для него есть выгода в этом. Ей нужен опыт Украины и ее помощь.

Была ли эта военная операция достойна усилий США и Израиля с политической и стратегической точек зрения?

Я всегда говорю, что надо подождать. Сейчас ситуация выглядит довольно плохо. Я думаю, что они ожидали. Дональд Трамп стал слишком самоуверенным после Венесуэлы.

Это была эффектная демонстрация американской военной мощи. США установили новый режим, и он подумал, что можно сделать то же самое в Иране, особенно на фоне протестов, поэтому возникало ощущение, что есть возможность. Однако так не получилось.

Они убили иранское руководство. По какой-то причине они не ожидали, что иранцы отреагируют закрытием Ормузского пролива. Когда они это сделали, Дональд Трамп сначала подумал, что США, как чрезвычайно мощная армия, могут просто открыть его снова. Но оказывается, что это не так просто, частично из-за дронов.

Даже контроля над берегами пролива было бы недостаточно, потому что корабли можно поражать с расстояния сотни миль. Все равно не будут страховать коммерческие перевозки, если есть малейший шанс, что судно может попасть под удар.

У них настоящая проблема и давление на мировую экономику растет. Я предполагаю, что эта война или затянется на некоторое время, или, что вероятнее, Трамп найдет способ ее завершить, но на самом деле не достигнет своих целей: изменения режима или уничтожения иранской ядерной программы.

Хотя экономика Ирана действительно разрушена. Я не думаю, что следует недооценивать серьезность ситуации в иранской экономике. Очень высокий уровень безработицы, инфляция составляет 80%. Иранцы сейчас действительно в трудном положении, но могут выйти из него путем введения платы за проход через Ормузский пролив, что в будущем стало бы для них большим источником дохода.

Мир теперь знает, что Иран имеет почти полноценную замену ядерного оружия, как средства сдерживания, в виде возможности заблокировать Ормузский пролив, через который проходит почти 20% мировой нефти, и нанести серьезный удар по глобальной экономике. В будущем это заставит США и Израиль подумать дважды, прежде чем начинать военные действия.

Поэтому если иранский режим останется у власти, он получит новый источник доходов и новое средство сдерживания, а США и Израиль потеряют часть авторитета, потому что не достигли своей цели. Это не будет удачным результатом.

Как Украина уничтожает нефтяные доходы России?

Учитывая ситуацию вокруг Ормузского пролива, я считаю, что Трамп обеспечил России рекордный доход от продажи нефти. Зато Украина наносит удары по НПЗ, складам и терминалам, портам и трубопроводам, а также по всем объектам, связанных с российской военной логистикой. Видите ли вы стратегический эффект от этой кампании в финансовом плане?

Это потребует времени, потому что Россия – десятая по величине экономика в мире. Но ее слабость заключается в том, что она зависит от доходов от продажи нефти и газа.

Но если бы эти доходы сейчас были перекрыты или существенно сокращены, это не сразу сказалось бы на российском бюджете или на способности осуществлять выплаты. Возможно, эффект проявился бы только через несколько месяцев или даже в течение года в виде роста безработицы.

Было бы приятно думать, что ты наносишь удар по определенному заводу, выводишь его из строя, и это сразу дает политический эффект. Но Россия имеет значительные ресурсы, может перераспределить мощности, а также, как это делала Украина, способна восстановить часть объектов.

Напомним, что удары по балтийским портам и нефтеперерабатывающей инфраструктуре России серьезно ослабляют ее экспортные возможности и наносят значительные финансовые потери Кремлю. Из-за перебоев в работе ключевых портов России, становится сложнее продавать нефть и наполнять бюджет, а экспорт через отдельные терминалы уже сократился на 40%. По оценкам экономиста Василия Фурмана, ежедневные простои могут стоить Москве около 200 миллионов долларов, поэтому атаки на логистику имеют для Украины как военный, так и ощутимый экономический эффект.

Это не похоже на сокрушительные удары, но они являются экономически эффективными. Также, по моему мнению, очень результативными они являются психологически, потому что по факту Украина переносит войну на территорию России.

Этого россияне еще не чувствовали. Это заставляет их чувствовать себя неуверенными и задуматься о том, что война длится уже более четырех лет, а ситуация только ухудшается. Это важно.

Если этого все равно мало и Россия дальше зарабатывает деньги, когда мировые цены на нефть растут, как Украине и ее европейским партнерам правильно расставить приоритеты? Что еще сделать?

Я думаю, также надо предостеречь от потенциальной опасности для Украины. Меня беспокоит то, что если мировые цены на нефть продолжат расти, а они уже немного поднялись в Европе. Люди уже жалуются, но по-настоящему этого не почувствовали.

Но если они почувствуют это в течение ближайших месяцев, не возникнет ли снова давления с целью покупать больше российской нефти и газа?

Первое, что нам нужно сделать, это не допустить, чтобы эта дискуссия набирала обороты, потому что найдутся правые или националистические политики в Европе, которые скажут: "Давайте будем реалистами. Прежде всего мы несем ответственность за уровень жизни нашего населения. Рядом есть столько ресурсов, давайте купим их, потому что это чрезвычайная ситуация".

Это будет очень важная дискуссия, которую стоило бы предотвратить, но она начнется. Кроме того, чтобы занимать оборонительную позицию и не допустить возвращения российской нефти на рынок, нужно думать и о других способах усиления давления.

Я уже не помню сколько было санкционных пакетов, но их будет больше. Я считаю позитивом, что теперь после ухода правительства Орбана 90 миллиардов для Украины было разблокировано, и это важно для украинского бюджета. Мне говорили, что в нем оставалось денег на несколько месяцев, возможно, даже недель.

Так что, этот фактор является важным. Опять же, это также важная часть психологической войны, потому что так же как Украина наблюдает, не сломается ли Россия из-за своих экономических проблем, Россия имела основание надеяться, что из-за блокирования этих денег Орбаном Украина останется без средств, и это заставит ее пойти на различные уступки. Теперь этой надежды нет.

Я думаю, что значительная часть санкций, которые необходимо ввести, должна быть целенаправленной. Идея введения вторичных санкций в отношении российской нефти сейчас может быть сложнее, потому что возникнет глобальный дефицит, и люди будут пытаться получить нефть отовсюду.

Куда ведет раскол между Трампом и Европой?

В общем, как изменилось отношение мира к России за последний год, с тех пор, как американский президент вступил в должность? Потому что Трамп пытался восстановить связи с Москвой и позиционировать себя как человека, который может разобраться с Путиным за считанные дни. Но восстановило ли это статус России, или показало, насколько изолированным и зависимым стал Кремль?

Это интересно, потому что если бы Трамп это сделал, это стало бы мгновением, которое изменило мировое мнение. Но поскольку Трамп крайне непопулярен в Европе и в мире в целом, то я думаю, что многие на это посмотрели, но не считали, что когда президент Соединенных Штатов так поступает, то и им стоит последовать его примеру.

В Европе есть лишь несколько сторонников Трампа, прежде всего Орбан, которые могли бы сказать: "Трамп указывает нам путь". Но даже такой человек, как Джорджия Мелони в Италии, которая в других аспектах полагалась на Трампа, не заняла такой позиции по Путину.

Поэтому мне довольно трудно найти политиков, которые поддерживают Путина и сейчас находятся у власти в Европе. Можно взглянуть на "Альтернативу для Германии", которая может получить значительную поддержку на сентябрьских местных выборах и является пророссийской.

В других странах есть некоторые партии, например, в Болгарии или Румынии, но они еще не являются решающими силами в Евросоюзе и также не готовы делать то, на что был готов Орбан – выступать против консенсуса Европейского Союза по России, блокировать решения и тому подобное. Поэтому я не думаю, что Трамп изменил мнение Европы.

Трамп непопулярен в таких странах, как Южная Африка, которая довольно благосклонно относилась к России, но она серьезно пострадала от действий американского президента. Итак, если Трамп симпатизирует Путину и выступает против Южной Африки, это может в определенной степени сыграть в пользу Украины в этом государстве.

То же можно сказать и об Индии, которая была довольно пророссийской страной и ее правительство считало себя идеологически близким к Трампу, но сейчас сильно раздражена им, потому что он ввел против нее санкции, оскорбил ее.

Это дает Украине пространство для того, чтобы попробовать пересмотреть свою аргументацию в странах Глобального Юга и сказать, что если Трамп действительно любит Россию, а им не нравится он, возможно, нужно взглянуть на ситуацию по-новому.

Мне кажется, что одновременно случаются две вещи. Роль России в Европе серьезно ослаблена, но роль США, как гаранта безопасности Европы, также. Есть ощущение, что мы входим в момент, когда страны ищут новые гарантии безопасности и новую архитектуру безопасности или кого-то, на кого можно было бы положиться так, как раньше полагались на США.

Да. Это очень сложный и потенциально опасный переходный момент для Европы, поскольку Соединенные Штаты Америки были гарантом безопасности Западной Европы после Холодной войны и новых стран-членов НАТО.

Дональд Трамп много говорит и часто меняет свои позиции, но общее направление все же просматривается: меньший интерес к защите Европы, меньшая преданность обязательствам перед ней, большая симпатия к России и иногда серьезные конфликты с европейцами.

Так, например, они только что объявили, что собираются вывести 5 000 военных из Германии, и это является частью общего переосмысления роли Соединенных Штатов в Европе. Они также не планируют размещать в Европе дальнобойные Tomahawk, которые были частью политики сдерживания России.

Итак, европейцы понимают, что им нужно больше защиты и что в определенный момент надо заполнить вакуум, оставленный Трампом. Он не будет у власти постоянно.

Но существует мнение, что даже если Трампа заменит кто-то другой, это может быть Джей Ди Вэнс, который будет не менее враждебен к Европе, или демократ, который не будет так враждебен к Европе, но захочет сосредоточить расходы на внутренних делах или Азии, или на чем-то еще. Поэтому европейцы не могут считать, что это временно.

Хорошая новость – Европа имеет деньги, чтобы заполнить этот пробел. Плохая новость в том, что непонятно, есть ли у нее решимость тратить все эти деньги, или есть для этого время, потому что нельзя просто пойти за этими ракетами большой дальности в супермаркет, купить их и сказать: "Американцы их не доставили, поэтому возьмем сотню таких". Для их производства нужна промышленная база. Нужен опыт, и это также касается других вещей, например, тяжелых транспортных самолетов, которых у европейцев немного.

Беспокойство заключается в том, что если бы война началась завтра, в определенных сферах европейцам не хватало бы возможностей, и они могли бы столкнуться с трудностями в противостоянии с Россией.

Однако, во-первых, большинство людей считает, что война не начнется завтра, но посмотрим. Также интересно, что это снова подчеркивает ценность Украины для всей Европы, потому что обсуждение внутри нее во многом сводится к тому, что она сочувствует Украине, которая воюет за свободу, и надо сделать все, чтобы ей в этом помочь.

Я думаю, что люди начинают понимать, что во многих важных аспектах Украина также является щитом Европы. Тот факт, что Россия до сих пор застряла на Донбассе, а украинцы с огромными потерями и мужеством сдерживают ее и делают это уже 4 года, означает, что Россия не угрожает нам напрямую.

Это также означает, что Украина получила, как мы говорили в контексте Персидского залива, огромный военный опыт, который нужен Европе. Украина имеет очень большую армию, которая готова воевать и научилась методам современной войны.

Так что, например, британская армия, которая находилась в Эстонии и проводила военные учения, тренировалась вместе с украинскими силами, и украинцы выполняли роль россиян, помогая британцам понимать, что значит вести войну с использованием дронов. Это очень важно. Украина также разработала дальнобойные ракеты. Сейчас она наносит удары по России теми ракетами, которых у Европы нет.

Важно! Украина во время большой войны разработала несколько ракетных систем, которых фактически нет у большинства стран Европы: прежде всего это крылатая ракета "Нептун" и ее дальнобойная версия с дальностью до 1 000 километров, а также баллистическая ракета "Сапсан", которую сравнивают с российским "Искандером". Кроме этого, Украина создала новый класс дешевых дальнобойных ракет-дронов: "Паляница", "Пекло", "Рута", "Фламинго" и "Трембита", способных массово поражать цели на большом расстоянии. Большинство европейских стран или не имеют собственных аналогов такого оружия, или зависят от совместных оборонных программ НАТО и США.

Возможно, Европа сможет начать совместное производство с украинцами и учиться у них. Я надеюсь, что это укрепит позиции Украины, чтобы когда она ведет переговоры с Европой на уровне ЕС, возможно, даже на уровне НАТО, ее не воспринимали как страну, которая только просит о чем-то, но и как государство, которое даст важный вклад в европейскую безопасность в то время, когда она сейчас чаще ставится под сомнение, чем это было раньше.

Почему политика Китая становится все более агрессивной?

Пока Соединенные Штаты ставят под сомнение свою глобальную роль в целом, Китай использует эту ситуацию и делает это довольно осторожно. Почему имидж Китая улучшается в некоторых частях мира и какую выгоду Пекин пытается извлечь из всего этого?

Я думаю, что это главная загадка XXI века – подъема Китая и вопрос о том, станет ли он доминирующей державой сначала в Азии, а затем во всем мире, потесниив Соединенные Штаты. Я думаю, что китайцы пытаются играть в долгую. Поэтому они видят в агрессивной политике Трампа в отношении Европы, Азии, Африки, возможность заявить о том, что на них можно положиться, что они дружелюбны.

Возможно, в отношении их ошибались, с ними будут сотрудничать в сферах торговли или технологий. Это действительно имеет значение, особенно если предположить, как мы все надеемся, что соперничество между Штатами и Китаем не закончится войной.

Это реально, поскольку обе страны готовятся к войне, но надеемся, что она не начнется. В таком случае это превратится в экономическое и технологическое соперничество, и оно будет зависеть от решений третьих стран.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече 14 мая / Фото: Getty Images

Решат ли страны Европы, Африки или остальной Азии внедрить китайские технологии?

Взять 5G из Китая, потому что это дешево. Возможно, использовать открытую модель китайского искусственного интеллекта вместо американской модели. Благодаря таким решениям Китай набирает силы. Я считаю, что именно поэтому он делает все возможное, чтобы показать себя более стабильной альтернативой Соединенным Штатам.

Это чрезвычайно, поскольку речь идет об авторитарном однопартийном государстве, тесно связанном с Россией, которая уже показала, что готова использовать свое влияние.

На нынешнем этапе дипломатии именно Америка демонстрирует свою силу, а Китай пытается играть роль посредника. Теперь все может измениться. 5 или 6 лет назад у Китая был период агрессивной дипломатии, когда он угрожал странам. Он убил индийских военных на границе между Индией и Китаем, прекратил торговлю с Австралией, поскольку ему не нравилась критика с ее стороны.

Китайцы были агрессивными, но поняли, что это создает им плохую репутацию, поэтому теперь они ведут себя гораздо осторожнее и пытаются показать себя как стабильную силу, тогда как американцы ведут себя агрессивнее.

Я ожидаю, что после Трампа Америка также отступит от этого и попытается вернуться к политике налаживания дружеских отношений и использования дипломатии. Но пока то, как администрация Трампа ведет себя в мире, дает Китаю возможность, и она также подкрепляется тем фактом, что хотя он имеет внутренние экономические проблемы, он также является очень технологически развитым, и это меняет его имидж.

15 лет назад вы сказали бы, что Китай – это дешевая рабочая сила и фабрики, которые могут производить товары по более низкой стоимости, чем Запад. Но сейчас Китай является мировым лидером в сфере электромобилей. Его автомобили не только дешевле западных, но и часто лучше.

Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для различных отраслей промышленности. В сфере возобновляемой энергетики страна продвинулась в развитии солнечной энергетики и аккумуляторных технологий.

Она лидирует в некоторых отраслях будущего. Это также улучшает имидж страны. Это делает ее современной. Но все может измениться: Си может сделать большую ошибку, а США – собраться.