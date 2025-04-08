Китай осуществляет "мягкую" экспансию в мире: способен ли он на более агрессивные действия против Запада

Китай, несмотря на попытки Дональда Трампа повлиять на экономику через введение тарифов, продолжает экспансию на мировом уровне. Реализацию ее он осуществляет по нескольким направлениям.

Китайские компании получили право на строительство стратегического порта Анкалия в Грузии, исключив из проекта США. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Китай разрабатывает три глобальных проекта, направленные на благо страны.

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Копируют технологии и зарабатывают на этом деньги

Ступак отметил, что первый из этих проектов, широко известен – "Один пояс, один путь".

Поэтому история о грузинском порте, который приобрели китайские инвесторы, вполне укладывается в эту концепцию,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Эта инициатива имеет широкое значение и предусматривает финансирование китайским правительством различных инфраструктурных проектов в разных странах мира, например в Пакистане, Малайзии.

Китай дает деньги этим странами, а потом они не могут их вернуть. Тогда Пекин забирает инфраструктурный проект, который профинансировал, за долги,

– отметил он.

Второй проект называется "Военно-гражданская инициатива", когда китайцы работают по всему миру на благо Китая.

Если, например, где-то на Манхэттене какой-то китайский гражданин получил доступ к определенным американским технологиям, то он, по словам Ступака, должен обязательно передать их китайскому правительству.

Далее в Китае, условно говоря, эти технологии скопируют, сделают обратный инженеринг, разберут на детали и воспроизведут своими средствами. А потом будут зарабатывать на этом деньги,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

Третий проект – "Сделано в Китае 2025". В его рамках привлекаются иностранные специалисты со своими технологиями, которых агитируют привозить их в Китай. Там начинают с ними работать, платить им бешеные деньги. Однако китайцы все время подсматривают за этими специалистами – как работают их технологии.

Когда контракт завершается, как отметил он, специалистов выгоняют из страны и китайцы начинают работать с их технологиями самостоятельно.

Пекин осуществляет одновременно много проектов, общая цель которых – получить превосходство над западным миром в ближайшие 20 лет.

В то же время своей экспансионной политикой Китай бросает вызов НАТО, становясь его реальным противником.

Однако, по словам Ивана Ступака, Пекин очень давно не имел опыта активных боевых действий. Китайские военные и техника на картинке выглядят перфектно. Однако трудно предположить, способна ли армия Китая эффективно воевать.

Напомним, что руководитель Центра противодействия коррупции Андрей Коваленко отметил, что Китай намерен подвинуть силы НАТО в Черном море. Об этом свидетельствует то, что Грузия позволила китайцам построить стратегический порт Анкалия. При этом Соединенные Штаты Америки были отодвинуты от этого проекта.

По словам Коваленко, Китай присутствие и в других проектах в Грузии – в Поти, Батуми, а также в Армении, Абхазии. Поэтому стратегия Пекина заключается в том, чтобы, в частности, "вытеснить НАТО из восточной части Черного моря", а также "расширить военно-логистическую сеть Китая под видом гражданских объектов".

Руководитель ЦПД считает, что это – "сигнал для Альянса", ведь когда порт Анкалия начнет работать, "Китай получит больший доступ в Европу напрямую, минуя Арктику и Украину".