Китайские компании получили право на строительство стратегического порта Анкалия в Грузии, исключив из проекта США. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Китай разрабатывает три глобальных проекта, направленные на благо страны.

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Копируют технологии и зарабатывают на этом деньги

Ступак отметил, что первый из этих проектов, широко известен – "Один пояс, один путь".

Поэтому история о грузинском порте, который приобрели китайские инвесторы, вполне укладывается в эту концепцию,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Эта инициатива имеет широкое значение и предусматривает финансирование китайским правительством различных инфраструктурных проектов в разных странах мира, например в Пакистане, Малайзии.

Китай дает деньги этим странами, а потом они не могут их вернуть. Тогда Пекин забирает инфраструктурный проект, который профинансировал, за долги,

– отметил он.

Второй проект называется "Военно-гражданская инициатива", когда китайцы работают по всему миру на благо Китая.

Если, например, где-то на Манхэттене какой-то китайский гражданин получил доступ к определенным американским технологиям, то он, по словам Ступака, должен обязательно передать их китайскому правительству.

Далее в Китае, условно говоря, эти технологии скопируют, сделают обратный инженеринг, разберут на детали и воспроизведут своими средствами. А потом будут зарабатывать на этом деньги,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

Третий проект – "Сделано в Китае 2025". В его рамках привлекаются иностранные специалисты со своими технологиями, которых агитируют привозить их в Китай. Там начинают с ними работать, платить им бешеные деньги. Однако китайцы все время подсматривают за этими специалистами – как работают их технологии.

Когда контракт завершается, как отметил он, специалистов выгоняют из страны и китайцы начинают работать с их технологиями самостоятельно.

Пекин осуществляет одновременно много проектов, общая цель которых – получить превосходство над западным миром в ближайшие 20 лет.

В то же время своей экспансионной политикой Китай бросает вызов НАТО, становясь его реальным противником.

Однако, по словам Ивана Ступака, Пекин очень давно не имел опыта активных боевых действий. Китайские военные и техника на картинке выглядят перфектно. Однако трудно предположить, способна ли армия Китая эффективно воевать.

Напомним, что руководитель Центра противодействия коррупции Андрей Коваленко отметил, что Китай намерен подвинуть силы НАТО в Черном море. Об этом свидетельствует то, что Грузия позволила китайцам построить стратегический порт Анкалия. При этом Соединенные Штаты Америки были отодвинуты от этого проекта.

По словам Коваленко, Китай присутствие и в других проектах в Грузии – в Поти, Батуми, а также в Армении, Абхазии. Поэтому стратегия Пекина заключается в том, чтобы, в частности, "вытеснить НАТО из восточной части Черного моря", а также "расширить военно-логистическую сеть Китая под видом гражданских объектов".

Руководитель ЦПД считает, что это – "сигнал для Альянса", ведь когда порт Анкалия начнет работать, "Китай получит больший доступ в Европу напрямую, минуя Арктику и Украину".