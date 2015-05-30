Китаю не нужно окончание войны в Украине: как Пекин зарабатывает на российском вторжении

"Китай стремится к миру в Украине и поддерживает прямой диалог Киева и Москвы" – Пекин неоднократно призывал к урегулированию войны, претендуя на роль главного миротворческого голоса так называемого Глобального Юга.

В то же время Европа все чаще контактирует с Китаем по поводу урегулирования войны, особенно учитывая специфические действия американского президента в вопросе санкционного давления на Кремль, которые сначала координировались с европейскими союзниками, но которые дважды были сняты в последний момент с повестки дня самим Трампом: сначала после предложения Путина провести переговоры в Стамбуле, а второй раз – после диалога самого Трампа с российским диктатором.

Однако видение будущего мира в Украине несколько отличается между тем, как это видят в Европе и Китае. Пекин получает вполне ощутимую выгоду от продолжения войны, а потенциальные риски пока не слишком критичны, чтобы открыто участвовать в западной политике давления на Кремль.

24 Канал проанализировал вовлеченность Китая к завершению войны России против Украины, какие цели преследует Китай своими миротворческими призывами и как Запад может заставить Пекин начать прямое давление на Кремль.

Как Европа просит Китай давить на Путина

Принимая во внимание только официальную позицию Китая относительно российско-украинской войны, может сложиться впечатление, что Пекин заинтересован в том, чтобы боевые действия завершились как можно скорее. Формально Китай декларирует свою нейтральность и с началом полномасштабного вторжения неоднократно призывал к переговорам и прекращению огня.

После последнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также переговоров в Стамбуле, представитель МИД Китая выступила с очередным призывом к остановке боевых действий и установлению "прочного и долговременного мира". Накануне глава китайской дипломатии Ван И поговорил со своими коллегами из Польши и Германии и также вновь подтвердил миротворческие призывы китайского правительства.

В то же время, согласно сообщениям в СМИ, глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Китай "повлиять" на российского диктатора Владимира Путина, что в конце концов было интерпретировано на сайте Министерства иностранных дел Китая как призыв со стороны Сикорского "продолжить играть активную роль в установлении прочного мира в Европе".



В частности, на сайте МИД Китая упоминается предложение китайского лидера Си Цзиньпина по "четырем принципам", которые могли бы стать важным шагом на пути политического урегулирования войны.

Эти "четыре принципа", или же по хронологии уже третий "план Китая" по завершению войны в Украине, были представлены Пекином в прошлом году во время встречи Си Цзиньпина с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцем. Предложение частично перекликается со "вторым планом Китая" из шести пунктов и сосредотачивается на следующих предложениях:

Поддержание мира и стабильности, избежание корыстных целей : Си призвал стороны конфликта сосредоточиться на мире, вместо преследования собственных интересов. Это отражает официальную позицию Китая, что война не должна использоваться для усиления геополитического влияния любой стороны.

: Си призвал стороны конфликта сосредоточиться на мире, вместо преследования собственных интересов. Это отражает официальную позицию Китая, что война не должна использоваться для усиления геополитического влияния любой стороны. Охлаждение ситуации, избежание эскалации : Си подчеркнул необходимость "не подливать масла в огонь", то есть избегать действий, которые могут обострить конфликт, в частности поставки оружия или провокации (скорее всего, имеются в виду ракетные и дроновые атаки).

: Си подчеркнул необходимость "не подливать масла в огонь", то есть избегать действий, которые могут обострить конфликт, в частности поставки оружия или провокации (скорее всего, имеются в виду ракетные и дроновые атаки). Создание условий для восстановления мира : Пекин призывает к деэскалации и созданию условий для переговоров, чтобы прекратить боевые действия и начать диалог между сторонами.

: Пекин призывает к деэскалации и созданию условий для переговоров, чтобы прекратить боевые действия и начать диалог между сторонами. Уменьшение негативного влияния на мировую экономику: Си подчеркнул важность минимизации экономических последствий войны, таких как нарушение цепей поставок, рост цен на энергоносители и сырье, влияющих на глобальную экономику, включая Китай.

Сквозь призму настоящего, когда основная дипломатическая борьба с Кремлем сосредоточена на замораживании войны и избежании дальнейших жертв среди мирного населения, план Китая действительно может пригодиться. Предложения Си Цзиньпина прямо предусматривают остановку огня вдоль линии фронта и начало политического решения конфликта.

В то же время главный вопрос заключается в том, почему Китай не соглашается на призывы оказать давление на Москву для достижения прекращения огня, ведь сейчас очевидно, что именно Кремль саботирует любые попытки мирного урегулирования.



Си Цзиньпин утвердил важность стратегического партнерства Китая и России своим визитом на парад 9 мая в Москве / Фото Getty Images

На самом деле ситуация выглядит так, что Китай вносит предложения о прекращении огня скорее для формальности и определенного дипломатического баланса, пытаясь сохранить свою нейтральную позицию и образ миротворца.

Больше всего Пекин заинтересован в экономическом аспекте своего "мирного плана", ведь только за 2022 год Китай понес убытки на около 140 миллиардов долларов из-за нарушения цепей поставок и общей нестабильности в Европе.

Стоит заметить, что впервые Пекин выступил со своим миротворческим планом еще в 2023 году. Тогда он состоял из 12 пунктов, и среди предложений решить вполне реальные гуманитарные проблемы, такие как "содействие экспорту зерна" и "защита гражданских и военнопленных", китайский план призвал также к "прекращению односторонних санкций", что свидетельствует о том, что Пекин видел в этом прежде всего проблему для себя.

В 2025 году, на фоне торговой войны с США, экономических ограничений со стороны Европы и с каждым новым пакетом санкций против России, Китай видит в войне в Украине все больше проблем, которые при продолжении санкционного давления на Россию могут со временем перевесить все возможные политические и экономические выгоды, которые Пекин получает от продолжения войны.

Почему Китаю может быть выгодна война в Украине

Прежде всего, стоит оценить выгоды, которые Китай получил с началом полномасштабного вторжения России. Прежде всего это доступ к дешевым энергоресурсам и российским рынкам, из которых ушло множество западных компаний, оставив после себя пустоту, которую постепенно заполняют китайские корпорации.

Китай ныне является одним из крупнейших покупателей российской нефти в мире, что обеспечивает ему стабильное энергоснабжение по довольно низкой цене.



Объемы импорта российских энергоносителей в Китай в период с 2019 до 2025 года / Данные главного управления таможенной службы КНР

Цена нефти для Китая при этом часто не является рыночной и скорее рассчитывается на основе личных договоренностей Пекина с Кремлем. Объемы торговли нефтью ежегодно бьют рекорды, и в 2024 году они выросли на 1% по сравнению с показателями 2023 года, что в денежном эквиваленте может составлять более 50 миллиардов долларов.



А вот импорт нефти из Саудовской Аравии – второго крупнейшего поставщика Китая – наоборот, уменьшился на 9%, что свидетельствует о выгоде Пекина от торговли именно с РФ, несмотря на способность Эр-Рияда фактически в ручном режиме влиять на нефтяные цены через ОПЕК.

В то же время китайские автомобили, бытовая техника и разнообразная электроника занимают первые места на российском рынке. Например, автопроизводитель Great Wall Motor, у которого с 2019 года есть завод на территории России, с началом российской агрессии работал на 123% своей мощности в 2023 году, а компания планирует строительство нового завода по производству двигателей на российской территории, чтобы локализовать производство и уменьшить расходы на логистику.



Китайские производители почти полностью заместили западный автопром на российском рынке

Еще один китайский автопроизводитель Chery увеличил свои доходы от продаж в России почти на 800% по сравнению с показателями 2021 года. Аналитический центр Rhodium Group отмечает, что для удешевления производства и увеличения доходов Chery использует мощности, оставленные западными автопроизводителями, для сборки своих автомобилей непосредственно на территории России.

Общий объем торговли между Россией и Китаем также побил очередной рекорд в 2024 году и, по приблизительным оценкам, составляет почти 245 миллиардов долларов, несмотря на санкции, наложенные на Москву. Аналитики предполагают, что большинство расчетов между Москвой и Пекином осуществляется в национальных валютах – рублях и юанях, что позволяет обходить некоторые санкционные ограничения.



Объемы торговли России с Китаем в период с 2019 до 2025 года фиксируют резкий скачок после начала полномасштабного вторжения России

В то же время для Украины основная проблема заключается не только в том, что Китай насыщает российский бюджет деньгами, которые Кремль превращает в ракеты и дроны, что впоследствии атакуют украинские города. Пекин активно поставляет товары двойного назначения, в частности чипы и другую микроэлектронику, необходимую России для производства высокотехнологичного оружия.

В этом случае обходить западные санкции еще проще, ведь для этого используются не крупные государственные корпорации, а малые и средние фирмы, в частности, в третьих странах, которые не присоединились к прямым санкциям против России.

Несмотря на все экономические выгоды, которые Китай получает из-за изоляции России от западных рынков, Пекин также реализует собственные политические цели в противостоянии с США. Китай выигрывает от того, что часть ресурсов США и НАТО сосредоточена в Европе, отвлекая внимание от Азиатско-Тихоокеанского региона.



В частности, Китай использует эту войну, чтобы продвигать собственные международные инициативы, такие как БРИКС, а также для формирования "многополярного мирового порядка", что совпадает со стремлениями Кремля разделить мир на сферы влияния образца второй половины 20 века.

Китай фактически не пытается быстро остановить войну в Украине, а использует ее, чтобы позиционировать себя как глобальный миротворец и лидер "Глобального Юга". Союзнические отношения Пекина с Москвой эксперты определяют как "инвестицию в стабильный антизападный режим" в Кремле, что гарантирует Китаю безопасность на собственной северной границе и существенное сопротивление западному влиянию в Центральной Азии.

Риски для Китая от продолжения войны в Украине

Несмотря на то, что Китай сейчас получает выгоды, затяжная война несет для него также и значительные риски. Прежде всего Китаю все труднее обходить вторичные санкции Запада , и Пекин уже столкнулся с введением ограничений против китайских компаний и банков, связанных с войной, которые поставляли технологии или обслуживали сделки, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс.

, и Пекин уже столкнулся с введением ограничений против китайских компаний и банков, связанных с войной, которые поставляли технологии или обслуживали сделки, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс. Под давлением со стороны ЕС и США в 2024 году Китай ввел новые правила экспортного контроля, регулирующие поставки товаров двойного назначения за пределы страны. Некоторые аналитики предполагают, что это может затрагивать Россию, хотя в официальном документе опубликованного правительством Китая конкретные страны, включая РФ, прямо не упоминаются, что соответствует традициям китайско-российских отношений.

Постепенно страдает также международный имидж Китая в мире. Например, "китайский нейтралитет" все чаще вызывает критику со стороны стран Европейского Союза. Мнение европейских граждан в отношении Китая постоянно ухудшается, и большинство населения ЕС, за исключением нескольких стран, больше не считает Пекин надежным партнером. В будущем такое ухудшение общественного мнения позволит Евросоюзу активнее продвигать идеи давления на китайских производителей, что в конечном итоге может сузить доступ Китая к европейскому рынку – второму крупнейшему рынку для китайских товаров после Соединенных Штатов.

В то же время долговременная война грозит нестабильностью всему региону. Китаю, конечно, выгодно наблюдать, как Запад использует свои ресурсы на борьбу с Россией, а не с самим Китаем. Однако если конфликт расширится на другие страны Европы, это нанесет Китаю значительно больший экономический ущерб, ведь в случае прямого столкновения Москвы со странами ЕС и НАТО делать вид нейтрального игрока станет фактически невозможно.



Выбрав сторону России, Пекин, вероятнее всего, будет вынужден распрощаться с европейскими потребителями своей продукции.

Китаю также невыгодно дальнейшее обострение войны, которое могло бы навредить стабильности режима в России. В случае глубокой внутренней дестабилизации Кремля вместе с полноценным демонтажем путинского режима Пекин может столкнуться с реальным хаосом вдоль собственных границ. К тому же глубокая экономическая взаимозависимость, которую Китай и Россия только углубили за эти годы, может иметь обратный эффект, если к власти в Кремле вместо Путина придет прозападное или более протекционистское правительство, которое быстро свернет все достижения китайских технологических гигантов на российской территории.

Запад может заставить Китай действительно стремиться к миру в Украине

Несмотря на все публичные призывы к скорейшему мирному урегулированию, Китай до сих пор заинтересован в том, чтобы Владимир Путин до последнего сопротивлялся любым инициативам президента США Дональда Трампа. Тупик в переговорах может открыть для Пекина возможность полноценно включиться в миротворческий процесс, особенно если Трамп окончательно разочаруется в Путине и выведет Соединенные Штаты из переговоров, как он неоднократно угрожал. Таким образом Китай сможет продемонстрировать свою способность влиять на мировые процессы и персонально на Путина, что существенно повысит вес Китая на международной арене.

При этом считать Китай действительно независимым посредником невозможно из-за его последовательной дипломатической и экономической поддержки России в этой войне. Китаю важно сохранить тлеющий и долговременный конфликт, который не позволит Соединенным Штатам сближаться с Россией и при этом не приведет к значительной эскалации, которая бы угрожала стабильности российского режима. Некоторые западные аналитики уверены, что целью администрации Трампа должна быть минимизация роли Китая не только в самом конфликте, но и в его прекращении.

Приглашение Китая к дипломатическим переговорам о прекращении боевых действий только вознаградило бы Китай за поддержку России, предоставив Пекину беспрецедентную и незаслуженную роль в европейской безопасности. Присутствие Китая в этих переговорах только уменьшило бы рычаги влияния США и их союзников на Москву... До сих пор Китай не сделал почти ничего, чтобы сдержать Россию в войне – прежде всего потому, что китайско-российский союз глубже и шире, чем вопрос Украины. Это стратегические отношения, причиной существования которых является конкуренция с Западом,

– убежден Джонатан Чин, бывший эксперт ЦРУ по вопросам Китая.

В то же время склонить Китай к давлению на Кремль все еще возможно, если это будет отвечать его собственным политическим и экономическим интересам. Пекин уже участвовал в решении сложных вопросов в этой войне, в частности благодаря его усилиям с повестки дня была снята проблема вероятного использования ядерного оружия.

Почувствовав непосредственный риск для собственной безопасности, Китай через официальные каналы неоднократно подавал россиянам сигналы, что любые угрозы ядерными ударами неприемлемы. В конце концов ядерные угрозы Кремля либо полностью исчезли из обсуждения, либо отошли на второй план и высказываются только политическими маргиналами, такими как экс-президент Дмитрий Медведев.

После очередного массированного удара по Киеву и постоянного игнорирования россиянами мирных предложений Украины и союзников активно продвигается тема усиления санкционного давления на Кремль.

Накануне республиканский сенатор Линдси Грэм разработал законопроект о введении вторичных тарифов в размере 500% на закупку российских энергоносителей третьими странами, который получил широкую двухпартийную поддержку в Палате представителей и Сенате США. Санкции Грэма уже давно на столе, однако последнее слово за Дональдом Трампом, который продолжает свои бесплодные попытки договориться с Путиным, однако в крайнем случае американский Конгресс способен реализовать это решение даже без участия президента США.



Прежде всего эти санкции направлены не на саму Россию, а скорее на всех потребителей дешевых российских энергоресурсов. Такие решения могут стать дополнительным рычагом, который склонит Китай к более конструктивной роли в урегулировании российско-украинской войны. Пекин будет испытывать чрезмерные расходы на обход подобных санкций через различные серые схемы, что в конечном итоге нивелирует все выгоды, которые Китай получает от взаимодействия с Россией. При этом накопленная за эти годы зависимость Китая от российской нефти и газа может нанести существенный ущерб его бюджету и в конце концов повредит усилиям Пекина в экономическом противостоянии с США.