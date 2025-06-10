Война на Корейском полуострове неизбежна: что на это указывает

Угроза на Корейском полуострове становится все более реальной. КНДР активно модернизирует свое вооружение с помощью российских технологий, а участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России дает им практический опыт, который может быть использован против Южной Кореи.

Кроме того, новый президент Южной Кореи, выступающий против военной помощи Украине, демонстрирует слабую позицию на фоне возможной агрессии с севера, что может дестабилизировать ситуацию и привести к новому конфликту. Подробнее 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Какая формируется "ось зла"

Военный эксперт отметил, что страны "оси зла" объединяются, масштабируют свои усилия и действуют в определенной степени скоординировано. Наблюдается поставки вооружения и военной техники из Ирана, а также передачу вооружения, боеприпасов и даже личного состава со стороны Северной Кореи. Это – реальность, которая уже есть сейчас.

Также стоит упомянуть поставки товаров двойного назначения из Китая – еще один факт, который нельзя игнорировать. Мировое сообщество, и особенно наши европейские партнеры, должны осознать, что они так же находятся в зоне риска. Подобные сигналы звучат даже от руководителя немецкой военной разведки, а также от Генсека НАТО Марка Рютте.

"Очевидно, что вменяемые политики и чиновники в Европе понимают масштабы угроз. Однако до сих пор это понимание не трансформировалось в масштабные поставки вооружения и техники, которые могли бы существенно усилить нашу боевую мощь", – отметил Владислав Селезнев.

Что указывает на возможную войну на Корейском полуострове

Селезнева продолжают удивлять наши партнеры в Сеуле. После недавних президентских выборов в Южной Корее победил кандидат от демократов Ли Чжэ Мён, который выступает против предоставления военно-технической поддержки Украине в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Я не уверен в том, что этот президент-демократ усидит на посту. Его снесут вместе с южнокорейским правительством северокорейские солдаты, которые приобретают соответствующий опыт на войне, участвуя в составе российской армии в боевых действиях,

– отметил военный эксперт.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с Москвой, Пхеньян получает доступ к новым технологиям. Например, Северная Корея недавно впервые построила десантный корабль, хоть и с техническими проблемами. Ее ракеты типа KN-23 стали более точными и мощными. Это свидетельствует о том, что российские специалисты участвуют в модернизации северокорейского вооружения.

Угроза на Корейском полуострове становится все более очевидной для всех, кто хочет это видеть. Если говорить о политических соображениях и договоренностях, трудно сказать, на что рассчитывает новый лидер Южной Кореи. Однако одно ясно: настоящие союзники Южной Кореи точно не находятся к северу от 38-й параллели (граница между КНДР и Южной Кореей). Наоборот – там готовятся к агрессии, мечтают об уничтожении Сеула и завладении всеми ресурсами юга.

Опыт, который сегодня получают северокорейские военные, бесспорно пригодится им для реализации этих агрессивных планов.