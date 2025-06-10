Крім того, новий президент Південної Кореї, який виступає проти військової допомоги Україні, демонструє слабку позицію на тлі можливої агресії з півночі, що може дестабілізувати ситуацію і призвести до нового конфлікту. Детальніше 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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Яка формується "вісь зла"

Військовий експерт зауважив, що країни "вісі зла" об'єднуються, масштабують свої зусилля та діють певною мірою скоординовано. Спостерігається постачання озброєння та військової техніки з Ірану, а також передачу озброєння, боєприпасів і навіть особового складу з боку Північної Кореї. Це – реальність, яка вже є зараз.

Також варто згадати постачання товарів подвійного призначення з Китаю – ще один факт, який не можна ігнорувати. Світова спільнота, і особливо наші європейські партнери, мають усвідомити, що вони так само перебувають у зоні ризику. Подібні сигнали звучать навіть від керівника німецької військової розвідки, а також від Генсека НАТО Марка Рютте.

"Очевидно, що притомні політики та посадовці в Європі розуміють масштаби загроз. Проте досі це розуміння не трансформувалося у масштабні постачання озброєння та техніки, які могли б суттєво посилити нашу бойову міць", – зазначив Владислав Селезньов.

Що вказує на можливу війну на Корейському півострові

Селезньова продовжують дивувати наші партнери в Сеулі. Після нещодавніх президентських виборів у Південній Кореї переміг кандидат від демократів Лі Чже Мьон, який виступає проти надання військово-технічної підтримки Україні у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

Я не певен в тому, що цей президент-демократ всидить на посаді. Його знесуть разом з південнокорейським урядом північнокорейські солдати, які набувають відповідного досвіду на війні, беручи участь у складі російської армії в бойових діях,

– зауважив військовий експерт.

Крім того, завдяки співпраці з Москвою, Пхеньян отримує доступ до нових технологій. Наприклад, Північна Корея нещодавно вперше побудувала десантний корабель, хоч і з технічними проблемами. Її ракети типу KN-23 стали точнішими й потужнішими. Це свідчить про те, що російські спеціалісти беруть участь у модернізації північнокорейського озброєння.

Загроза на Корейському півострові стає дедалі більш очевидною для всіх, хто хоче це бачити. Якщо говорити про політичні міркування та домовленості, важко сказати, на що розраховує новий лідер Південної Кореї. Проте одне зрозуміло: справжні союзники Південної Кореї точно не перебувають на північ від 38-ї паралелі (кордон між КНДР і Південною Кореєю). Навпаки – там готуються до агресії, мріють про знищення Сеулу та заволодіння всіма ресурсами півдня.

Досвід, який сьогодні здобувають північнокорейські військові, безперечно стане їм у пригоді для реалізації цих агресивних планів.