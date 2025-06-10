Кроме того, новый президент Южной Кореи, выступающий против военной помощи Украине, демонстрирует слабую позицию на фоне возможной агрессии с севера, что может дестабилизировать ситуацию и привести к новому конфликту. Подробнее 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Какая формируется "ось зла"

Военный эксперт отметил, что страны "оси зла" объединяются, масштабируют свои усилия и действуют в определенной степени скоординировано. Наблюдается поставки вооружения и военной техники из Ирана, а также передачу вооружения, боеприпасов и даже личного состава со стороны Северной Кореи. Это – реальность, которая уже есть сейчас.

Также стоит упомянуть поставки товаров двойного назначения из Китая – еще один факт, который нельзя игнорировать. Мировое сообщество, и особенно наши европейские партнеры, должны осознать, что они так же находятся в зоне риска. Подобные сигналы звучат даже от руководителя немецкой военной разведки, а также от Генсека НАТО Марка Рютте.

"Очевидно, что вменяемые политики и чиновники в Европе понимают масштабы угроз. Однако до сих пор это понимание не трансформировалось в масштабные поставки вооружения и техники, которые могли бы существенно усилить нашу боевую мощь", – отметил Владислав Селезнев.

Что указывает на возможную войну на Корейском полуострове

Селезнева продолжают удивлять наши партнеры в Сеуле. После недавних президентских выборов в Южной Корее победил кандидат от демократов Ли Чжэ Мён, который выступает против предоставления военно-технической поддержки Украине в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Я не уверен в том, что этот президент-демократ усидит на посту. Его снесут вместе с южнокорейским правительством северокорейские солдаты, которые приобретают соответствующий опыт на войне, участвуя в составе российской армии в боевых действиях,

– отметил военный эксперт.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с Москвой, Пхеньян получает доступ к новым технологиям. Например, Северная Корея недавно впервые построила десантный корабль, хоть и с техническими проблемами. Ее ракеты типа KN-23 стали более точными и мощными. Это свидетельствует о том, что российские специалисты участвуют в модернизации северокорейского вооружения.

Угроза на Корейском полуострове становится все более очевидной для всех, кто хочет это видеть. Если говорить о политических соображениях и договоренностях, трудно сказать, на что рассчитывает новый лидер Южной Кореи. Однако одно ясно: настоящие союзники Южной Кореи точно не находятся к северу от 38-й параллели (граница между КНДР и Южной Кореей). Наоборот – там готовятся к агрессии, мечтают об уничтожении Сеула и завладении всеми ресурсами юга.

Опыт, который сегодня получают северокорейские военные, бесспорно пригодится им для реализации этих агрессивных планов.