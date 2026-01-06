Первый саммит "Коалиции желающих" в 2026 году: СМИ узнали, что обсудят лидеры
- В Париже 6 января состоится встреча союзников Украины, чтобы конкретизировать гарантии безопасности для Киева.
- На встрече будут обсуждаться взносы в многонациональные силы для Украины и более широкий пакет гарантий безопасности в случае нового нападения России.
В Париже на вторник, 6 января, запланирована встреча союзников Украины. Лидеры Европы и высокопоставленные переговорщики США обсудят гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.
Что будут обсуждать союзники в Париже?
"Коалиция желающих" соберется в Париже 6 января, чтобы конкретизировать гарантии безопасности для Киева. По данным издания, к встрече присоединятся представители 35 государств и организаций, 27 из них – на уровне лидеров.
Соединенные Штаты на встрече будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Накануне встречи во вторник дипломаты заявили, что военные чиновники, включая начальника Генштаба ВСУ, находятся в Париже, чтобы зафиксировать конкретные обязательства на бумаге,
Встреча, по данным журналистов, будет сосредоточена на вкладах в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня. Также внимание уделят более широкому пакету гарантий безопасности в случае нового нападения России. Как отметили в агентстве, до сих пор большинство военных гарантий была нечеткой.
Кроме того, участники обсудят шаги давления на Москву в случае отказа от переговоров.
Как сообщили "Европейской правде" в Елисейском дворце перед началом заседания коалиции Зеленский и Макрон проведут рабочий обед с Виткоффом и Кушнером. До этого состоится получасовая встреча лидеров Украины и Франции с глазу на глаз.
Саммит "коалиции желающих" на уровне лидеров государств-участников запланирован на 16:10 по Киеву.
Мирный план и гарантии безопасности: что известно?
Ранее сообщалось, что Киев стремится получить защиту от союзников вроде Статьи 5 НАТО, чтобы предотвратить новое вторжение России.
В Киеве состоялась встреча с советниками по нацбезопасности стран-участников "Коалиции желающих" по мирному плану. Тогда сообщалось, что 90% плана уже согласовано, но продолжается работа над деталями.
Кроме того, ЕС рассматривало возможность направить 10 – 15 тысяч военных для контроля перемирия в Украине.