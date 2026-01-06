Первый саммит "Коалиции желающих" в 2026 году: СМИ узнали, что обсудят лидеры

В Париже на вторник, 6 января, запланирована встреча союзников Украины. Лидеры Европы и высокопоставленные переговорщики США обсудят гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что будут обсуждать союзники в Париже?

"Коалиция желающих" соберется в Париже 6 января, чтобы конкретизировать гарантии безопасности для Киева. По данным издания, к встрече присоединятся представители 35 государств и организаций, 27 из них – на уровне лидеров.

Соединенные Штаты на встрече будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Накануне встречи во вторник дипломаты заявили, что военные чиновники, включая начальника Генштаба ВСУ, находятся в Париже, чтобы зафиксировать конкретные обязательства на бумаге,

– говорится в материале.

Встреча, по данным журналистов, будет сосредоточена на вкладах в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня. Также внимание уделят более широкому пакету гарантий безопасности в случае нового нападения России. Как отметили в агентстве, до сих пор большинство военных гарантий была нечеткой.

Кроме того, участники обсудят шаги давления на Москву в случае отказа от переговоров.

Как сообщили "Европейской правде" в Елисейском дворце перед началом заседания коалиции Зеленский и Макрон проведут рабочий обед с Виткоффом и Кушнером. До этого состоится получасовая встреча лидеров Украины и Франции с глазу на глаз.

Саммит "коалиции желающих" на уровне лидеров государств-участников запланирован на 16:10 по Киеву.

Мирный план и гарантии безопасности: что известно?