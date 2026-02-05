"Это наш единственный шанс": эксперты разобрали реальные пути выхода из войны

Между Украиной, Россией и США продолжаются мирные переговоры. Они могут дать важную основу для того, чтобы закончить войну, считают эксперты. Однако не все так просто.

На переговорах есть вопросы, которые сейчас фактически невозможно решить. Ни Украина, ни Россия не соглашаются на компромиссы в ключевых темах. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как вывести переговоры из тупика, какое важное решение там могут принять и при каком условии войну таки можно будет закончить.

Какой результат могут принести переговоры?

Переговоры, происходящие в Абу-Даби, действительно отличаются от предыдущих раундов, говорит руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, на это в частности указывает и изменение состава делегаций со стороны России. Она имеет технический характер.

Я не исключаю, что сейчас работают именно над техническими моментами, например, режим прекращения горячей фазы в воздухе или на море, поэтапное установление заморозки войны и тому подобное. И это может быть как раз подготовительным этапом к политическим решениям,

– подчеркнул Клочок.

Важно также, что в мирном процессе существует устойчивый посредник – Соединенные Штаты Америки. Несмотря на все нюансы, именно Дональд Трамп проявляет больше упорства в вопросе окончания войны. Хотя скорее это касается не формата, а самого факта.

Для американского президента это имеет важное политическое значение, в частности в вопросе борьбы с Китаем за влияние. Прекращение войны в Украине станет серьезным ударом по Пекину.

"Большей настойчивости в вопросе прекращения войны, чем Дональд Трамп сегодня не демонстрирует никто. Переговоры в Абу-Даби свидетельствуют о том, что процесс продолжается. Я положительно оцениваю их проведение и действительно надеюсь, что это приведет к изменениям: замораживанию горячей фазы и установлению перемирия", – подчеркнул Клочок.

В то же время важно добавить, что в будущем на эфемерные гарантии безопасности, которые сейчас обсуждают союзники Украины, надеяться не стоит. Главное – вкладываться в собственный потенциал, чтобы быть готовым к возможному новому противостоянию.

Как реально закончить войну?

Главной темой, в которой не могут найти компромисса, остается вопрос территорий, в частности Донбасса. Политолог Владимир Фесенко объяснил, что сейчас у Украины нет достаточно сил и помощи от партнеров, чтобы выбить врага со своей земли.

В обозримой перспективе оккупированные территории вернуть не удастся. Реальный путь окончания войны – прекращение огня по линии фронта. К этому Россию можно принудить. С этого переговоры и начались, сейчас к этому их нужно вернуть. Обсуждение только требований и ультиматумов России – это тупик,

– подчеркнул Фесенко.

Политолог также отметил, что ранее Украина получала от партнеров – и Европы, и США – до 100 миллиардов долларов в год. Сейчас же ЕС согласовал 90 миллиардов евро на два года. А при каденции Дональда Трампа от Соединенных Штатов безвозмездная помощь Киеву не предусмотрена. Хотя имеющаяся поддержка позволяет Украине и в дальнейшем оказывать сопротивление, но возможности все же – ограничены.

"Для того, чтобы Россия начала реальные переговоры об окончании войны, нужно, чтобы линия фронта была стабильной в течение длительного времени. Так было в Корейской войне: переговоры продолжались 2 года, а линия фронта была стабильной. Тогда договорились о прекращении огня. Хотя мирного договора там так и не заключили, но и войны сейчас нет. На мой взгляд, это единственный способ выхода из войны для нас", – подчеркнул политолог.

Задача военных сейчас – остановить россиян, которые, хоть медленнее, и все же продвигаются на фронте. Военное руководство Украины, в частности новый министр обороны Михаил Федоров, вероятно, будут работать над разработкой новой стратегии технологической войны. Акцент стоит сделать на активной обороне, ведь наступательные действия требуют ресурсов, которых у Украины просто нет.

Дипломатам, в свою очередь, важно переформатировать переговорный процесс, чтобы договариваться именно о прекращении огня.

Три условия, которые остановят агрессию Путина

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что победить в войне вполне возможно. Для этого Украине необходимо продолжать асимметричные действия по территории России и ее способности продолжать боевые действия.

На самом деле единственный способ завершить войну будет, когда Путин поймет, что он не может выиграть. Для прекращения войны нужно разрушить его нефтегазовую инфраструктуру, чтобы он не мог экспортировать нефть и газ и финансировать войну,

– подчеркнул Ходжес.

Кроме того, Европа должна наконец проснуться и показать, что надежно поддерживает Украину не только на словах. Без постоянной поддержки Украине не удастся противостоять в разы более сильному врагу. К тому же после прихода Дональда Трампа к власти, между США и Европой произошел определенный раскол, который в свою пользу может использовать Россия.

"Украина должна и дальше двигаться к модели, где вся страна вовлечена в оборону. Возможно, это должно быть что-то вроде сочетания Израиля и Финляндии. Сильная промышленная база, высокое качество производства, резервы, которые можно быстро мобилизовать, и полная включенность общества. Я думаю, именно так и будет выглядеть украинский успех", – добавил генерал США.

Ходжес также добавил, что членство Украины в ЕС может усилить страну в целом. В то же время стоит напомнить, что в Европе несколько скептически воспринимают возможность быстрого вступления в Евросоюз. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно.

Как продвигаются переговоры между Украиной, Россией и США?