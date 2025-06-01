Израиль уничтожил иранские пусковые установки ракет и БПЛА, а Иран атаковал Тель-Авив
- Израильские силы уничтожили иранские военные объекты, включая ракеты и беспилотники, в ответ на ракетный обстрел Ирана по территории Израиля.
- В результате иранской атаки погибли 13 человек в Израиле, среди них пять украинцев, включая трех детей.
Израиль действовал на основе разведданных, поражая только военные цели, и предупредил гражданское население перед ударами.
Израиль совершил серию точечных ударов по военной инфраструктуре Ирана. Уничтожены зенитные комплексы, ракеты и центры управления. Иран в ответ атаковал Тель-Ави.
Израильские ВВС атаковали десятки объектов на западе Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел. В результате уничтожили пусковые установки баллистических ракет и БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
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Уничтожение иранских ракет и БПЛА
В ночь на 17 июня израильские силы обороны нанесли точечные удары по военным объектам Ирана. ВВС поразили пусковые установки ракет класса "земля-земля" и "земля-воздух", а также склады беспилотников. Объекты были расположены на западе Ирана.
Иран снова нанес удар по Израилю: смотрите видео
В ночь перед контрударом Израиля Иран совершил очередную атаку: было выпущено около 10 ракет по территории Израиля. Часть из них перехватила система ПВО, однако некоторые ракеты попали в жилые районы.
Мощные взрывы в Израиле: погибли украинцы
Последствия иранской атаки в ночь на 15 июня в Израиле в городах Бат-Ям вблизи Тель-Авива и Тамра вблизи Хайфы были смертельными: погибли 13 человек, среди них – граждане Украины. В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о гибели пяти украинцев, в частности трех детей.
Напомним, Иран и Израиль несколько дней атакуют друг друга. Они бьют по НПЗ, ядерным объектам, местам производства оружия. Израиль уничтожает иранское военное командование и ученых-ядерщиков. Города обеих стран подвергаются значительным разрушениям, есть погибшие.