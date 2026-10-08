Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, Южная Корея никогда не была союзником Украины. Ее даже можно назвать более крупным партнером России, чем Украины. Ведь именно Южная Корея продавала РФ дизельное топливо, чтобы покрыть локальные дефициты, возникшие из-за взрывов на НПЗ.

Почему все же не стоит ссориться с Южной Кореей?

Как подчеркнул Саакян, даже участие КНДР в войне против Украины не заставило Южную Корею занять более решительную позицию. Ограничений на поставки оружия они так и не сняли. Хотя могли бы делать это через третьи страны. Однако определенная торговля в этом направлении все же идет.

Не стоит называть Южную Корею абсолютно неинтересной для Украины. Там есть колоссальный потенциал сотрудничества в военной сфере. Киев неоднократно надеялся, что "лед" сдвинется, но безрезультатно.

Понятно, что Украине не стоит ссориться с Южной Кореей. Сотрудничество с ними выгодно и интересно. Но нельзя говорить, что мы потеряли союзника,

– отметил Саакян.

К этой проблеме в значительной степени причастны власти Южной Кореи

Как отметил Саакян, в мире до сих пор действуют две разные модели обеспечения национальной безопасности. Первая – не провоцировать агрессора, чтобы уменьшить угрозы для себя. Вторая – сдерживать силой.

Сейчас в Южной Корее власти пытаются задобрить диктатора Ким Чен Ына, налаживать связи с КНДР и сотрудничать с Россией. На это есть определенные причины. У них напряженные отношения даже с Японией. Все это похоже на сегодняшние отношения Украины и Польши, но умноженные в несколько раз

Южная Корея находится в крайне угрожающем положении. Непредсказуемость и заигрывание Трампа со всеми этими субъектами, представляющими угрозу для Южной Кореи, которая буквально окружена недругами, осложняют ситуацию. К тому же Южная Корея и Япония – это такие "заядлые друзья". Поэтому Сеул не чувствует надежного тыла. Поэтому власть опирается на население, готовое идти на уступки и не провоцировать агрессию. Украина в этой модели, скорее, воспринимается как угроза,

– отметил Саакян.

Такими действиями в отношении Украины лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен сплочает своих избирателей. В то же время оппозиция уже атакует его из-за неоправданной секретности в отношении пленных. Были даже опасения, что он хотел тайно передать пленных в Северную Корею. Многие южнокорейские обозреватели видят в этом элементы государственной измены.

Политолог объяснил, что произошло между Украиной и Южной Кореей: смотрите видео 24 Канала

Украина и Южная Корея придерживаются разных точек зрения

Как подчеркнул Саакян, с точки зрения Украины Южная Корея демонстрирует абсолютно провальный подход. Модель "непровоцирования агрессора" неоднократно доказала свою нежизнеспособность. Соответственно, были ожидания, что Южная Корея начнет помогать Украине после втягивания КНДР в войну. Но этого не произошло.

Хотя стоит заметить, что Украина также еще несколько лет назад пыталась успокоить агрессора и не провоцировать его. И в конечном итоге это не дало нужного результата.

Думаю, что Южная Корея тоже пройдет этот путь и все же там выпьет свою чашу горя, но это произойдет позже. Память поколений живет где-то 2–3 поколения. Собственно, с момента войны на Корейском полуострове столько и прошло. Поэтому все довольно эволюционно и предсказуемо. Точно не стоит рвать волосы на голове и говорить, что они поступают неправильно,

– сказал Саакян.

Эти позиции нужно учитывать при взаимодействии с Южной Кореей. И важно не нажимать на "триггерные точки". Соответственно, со стороны Сеула последовали реакции, которые местами можно отнести к хамству и оскорбительному поведению.

Добавим, что конфликт между странами начался после выступления президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, где он подтвердил факт передачи Сеулу двух бойцов из КНДР, которых ВСУ взяли в плен во время боев в Курской области. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении секретности, мотивируя это угрозой для семей пленных. В Офисе президента Украины опровергли наличие каких-либо обязательств хранить молчание. Впоследствии стало известно, что Южная Корея помогла РФ восполнить дефицит дизельного топлива.