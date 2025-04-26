Индия и Пакистан открыли огонь из стрелкового оружия вдоль границы в регионе Кашмир

В субботу, 26 апреля, индийские и пакистанские войска второй день подряд устраивают перестрелки. Отношения между ядерными странами резко ухудшились после нападения на индийских туристов, в котором обвиняют пакистанских боевиков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В результате теракта 22 апреля в регионе Кашмир погибли 26 человек.

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Что известно о перестрелках

Индийская армия заявила, что ее войска ответили на "неспровоцированный" огонь из стрелкового оружия из многочисленных постов пакистанской армии. Это началось около полуночи в пятницу, 25 апреля, вдоль 740-километровой де-факто границы, разделяющей районы Кашмира.

Пакистанские военные пока не комментировали перестрелки. Кроме того, страна отрицает свою причастность к событиям 22 апреля, а ее министр обороны заявил, что необходимо провести международное расследование.

Напомним, после теракта обе стороны приняли ряд мер. В частности, Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а Индия приостановила действие договора 1960 года, который регулирует совместное использование воды из реки Инд и ее притоков.

К слову, обе страны имеют ядерное оружие – примерно по 150 боеголовок. Из-за густонаселенности региона последствия конфликта могли бы быть катастрофическими.