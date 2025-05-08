Мир не может себе этого позволить, – Гутерреш отреагировал на конфликт между Индией и Пакистаном
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к сдержанности и предложил посредничество для разрешения конфликта.
- Напряжение между Индией и Пакистаном достигло наивысшего уровня, причем обе страны являются ядерными державами.
- Пакистан заявил о сбитии 5 индийских истребителей Rafale, что Индия не подтвердила.
- Индия объявила о начале военной операции "Синдур" против Пакистана, который находится в состоянии повышенной боевой готовности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан проявить сдержанность и предложил посредничество. Он подчеркнул, что "сейчас мир не может допустить подобного обострения конфликта".
Во вторник, 6 мая, представитель генсека ООН обнародовал обращение, в котором Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность относительно военных операций Индии на территории Пакистана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ООН.
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Какой была реакция ООН на обострение конфликта между Индией и Пакистаном
Гутерреш отметил, что этот вопрос не должен быть решен военным образом и вместо этого предложил свои посреднические услуги для содействия продвижению дипломатических решений и снижения враждебности между сторонами.
Мир не может позволить себе военное столкновение между Индией и Пакистаном,
– заявил он.
Обратите внимание! Недавно генсек сообщил, что напряженность в отношениях между этими двумя странами достигла самого высокого уровня за последние несколько лет.
Что известно об обострении конфликта между Индией и Пакистаном
- Ранее сообщалось, что Индия объявила о начале военной операции "Синдур" против Пакистана. В Исламабаде же заявили, что находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы ответить на агрессию.
- Напомним, что обе страны являются ядерными. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф отмечал, что ядерное оружие будет использовано только в случае возникновения прямой угрозы существованию страны.
- К слову, Пакистан заявил о сбитии 5 истребителей Rafale Индии, часть из которых были ценными активами индийских военно-воздушных сил. Однако Индия не подтвердила потерю многоцелевых самолетов.