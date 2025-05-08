У вівторок, 6 травня, речник генсека ООН оприлюднив звернення, у якому Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння щодо військових операцій Індії на території Пакистану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ООН.

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Якою була реакція ООН на загострення конфлікту між Індією та Пакистаном

Гутерреш наголосив, що це питання не має бути вирішено військовим чином та натомість запропонував свої посередницькі послуги для сприяння просування дипломатичних рішень та зниження ворожості між сторонами.

Світ не може дозволити собі військове зіткнення між Індією та Пакистаном,

– заявив він.

Зверніть увагу! Нещодавно генсек повідомив, що напруженість у відносинах між цими двома країнами досягла найвищого рівня за останні кілька років.

Що відомо про загострення конфлікту між Індією та Пакистаном