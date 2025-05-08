Во вторник, 6 мая, представитель генсека ООН обнародовал обращение, в котором Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность относительно военных операций Индии на территории Пакистана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ООН.

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Какой была реакция ООН на обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Гутерреш отметил, что этот вопрос не должен быть решен военным образом и вместо этого предложил свои посреднические услуги для содействия продвижению дипломатических решений и снижения враждебности между сторонами.

Мир не может позволить себе военное столкновение между Индией и Пакистаном,

– заявил он.

Обратите внимание! Недавно генсек сообщил, что напряженность в отношениях между этими двумя странами достигла самого высокого уровня за последние несколько лет.

Что известно об обострении конфликта между Индией и Пакистаном