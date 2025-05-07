Он назвал ситуацию "позором". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Как отреагировал Трамп

Президент США во время пресс-конференции в Белом доме прокомментировал конфликт между Индией и Пакистаном, который недавно обострился.

Трамп выразил надежду о том, что "это закончится очень быстро".

Я думаю, люди знали, что что-то должно было произойти, основываясь на их прошлом. Они воюют уже долгое время, много-много десятилетий,

– отметил Трамп.

Напомним, представитель индийской армии заявил, что вооруженные силы страны начали операцию под кодовым названием "Синдур". Речь идет якобы о точечных ударах по объектам террористической инфраструктуры на территории Пакистана и в пакистанском Кашмире. Однако индийские ракеты могли поразить мечеть Масджид-е-Субхан в Бахавалпуре, провинция Пенджаб.