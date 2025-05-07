Він назвав ситуацію "ганьбою". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Як відреагував Трамп

Президент США під час пресконференції в Білому домі прокоментував конфлікт між Індією і Пакистаном, який нещодавно загострився.

Трамп висловив сподівання про те, що "це закінчиться дуже швидко".

Я думаю, люди знали, що щось мало статися, ґрунтуючись на їхньому минулому. Вони воюють уже довгий час, багато-багато десятиліть,

– зазначив Трамп.

Нагадаємо, представник індійської армії заявив, що збройні сили країни розпочали операцію під кодовою назвою "Сіндур". Йдеться нібито про точкові удари по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Однак індійські ракети могли уразити мечеть Масджид-е-Субхан у Бахавалпурі, провінція Пенджаб.