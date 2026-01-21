США снесут Иран с лица земли, – Трамп

Ситуация вокруг Ирана и власти аятолл в стране все больше обостряется. В США считают вполне реальными вероятные угрозы со стороны Ирана.

Впрочем, Дональд Трамп заявил о готовности дать решительный ответ руководству Ирана. Об этом он заявил во время интервью журналистам NewsNation.

Как США могут ответить Ирану?

В ответ на вопрос корреспондента о постоянных угрозах и провокациях со стороны иранского руководства Трамп заявил, что в случае любых действий против него последствия для Ирана будут сокрушительными.

По его словам, он дал четкие указания и если что-то случится, страну полностью уничтожат и буквально сотрут с лица земли.

Если что-то произойдет, мы сметем их с лица земли,

– подчеркнул Трамп.

Стоит напомнить, что не так давно верховный лидер Ирана Али Хаменеи обнародовал в соцсети X ряд резких заявлений, направленных против Дональда Трампа. В своих сообщениях он возложил на президента США ответственность за кровавое насилие и массовые беспорядки в Иране, обвинив его в жертвах, разрушениях и дискредитации иранского народа.

После ознакомления с этими заявлениями Трамп ответил, что власть в Тегеране держится исключительно на репрессиях и жестокости. По его мнению, именно Хаменеи как руководитель государства несет ответственность за фактическое опустошение страны и применение беспрецедентного уровня насилия против собственного населения.

Тогда Трамп также открыто выступил за смену руководства в Иране, отметив, что 37-летнее правление аятоллы Али Хаменеи должно подойти к концу.

Какова ситуация в Иране?