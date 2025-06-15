Атаки ради самообороны: в МИД Ирана назвали условие для завершения конфликта

Иран готов остановить обстрелы, если Израиль прекратит агрессию. Власти страны не хотят, чтобы боевые действия распространялись на соседние страны, если это не будет вынужденной мерой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует Reuters.

Смотрите также Путин будет посредником: Трамп предположил, что США могут вмешаться в конфликт Израиля и Ирана

Иран ожидает от Израиля завершения конфликта

Иран наносит удары по Израилю ради самообороны. Арагчи заявил, что соответствующие удары прекратятся, если Израиль завершит свою агрессию.

Министр МИД Ирана в частности отметил, что "опасным актом" был удар со стороны Израиля по шельфовому газовому месторождению Южный Парс, которое Иран использует вместе с Катаром.

Перетягивание конфликта в Персидский залив является стратегической ошибкой, а его целью является перетягивание войны за пределы иранской территории,

– отметил Арагчи.

Также в Иране считают, что Израиль своими действиями хочет остановить текущие ядерные переговоры между Ираном и США. По мнению министра, эти договоренности могли бы стать шагом к заключению соглашения. Тегеран должен был представить Соединенным Штатам свои предложения во время шестого раунда переговоров, но он отменен из-за недавней эскалации. По словам Аббаса Арагчи, именно США дали "зеленый свет" Израилю и разрешение на обстрел ядерных объектов Ирана.

К слову, Арагчи заявил, что Иран в целом готов отказаться от права владения ядерным оружием, однако хотел бы оставить за собой ядерные права.

Между тем количество жертв иранской атаки по Израилю возросло до 8 человек. Четыре человека погибли во время удара по зданию в Бат-Яме, а еще 4 человека – во время ракетного удара по северному городу Тамра. Среди жертв есть 8-летняя девочка.