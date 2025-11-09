Готов ли Трамп начать войну с Венесуэлой: политический деятель из США объяснил его замысел
- Дональд Трамп отверг возможность войны с Венесуэлой, хотя в октябре он перебросил 2 бомбардировщика B-1 Lancer к ее побережью.
- Юрий Рашкин считает, что Трамп пытается показать себя правителем западного полушария, но это больше похоже на политическое шоу, чем на реальные военные намерения.
В сентябре 2025 года армия США атаковала судно Венесуэлы в Карибском море, впоследствии Пентагон распорядился отправить туда самый большой авианосец. Впрочем возможность войны с Венесуэлой Дональд Трамп отверг.
Как рассказал в эфире 24 Канала общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, складывается впечатление, будто Трамп хочет показать себя правителем западного полушария. Когда-то такую идеологию исповедовал президент Джеймс Монро.
Готов ли Трамп начать новую войну?
Для многих американцев ситуация с Венесуэлой непонятна, ведь они думали, что главная опасность исходит от России. Оказалось, что Россия аж в Европе и она очень близко к Китаю. Кроме этого, есть ряд других вызовов для США.
Мы сосредоточимся на проблемах, которые касаются нас. Например, с наркотрафиком, который связан с Мексикой. Но, конечно, мы не хотим нападать на эту страну. Вместо этого будем угрожать Венесуэле с ее правительством, которое никому не нравится,
– сказал политический деятель из США.
Такое поведение характерно для нынешней администрации в США. Она хочет найти цель, которая будет вызывать наименьшее сочувствие, и ее атаковать. При этом не стоит исключать применение методов, которые нельзя назвать порядочными.
"Вероятно, Венесуэла интересна еще тем, что в Республиканской партии есть как изоляционисты, так и те, кто заинтересован в глобальной вовлеченности. Обе эти стороны сталкиваются, но ни одна из них не несет чего-то хорошего для Венесуэлы", – добавил Юрий Рашкин.
Все будет зависеть от того, кто станет во главе республиканцев. Возможно, это будут люди, которые захотят установить демократию в Венесуэле. Но пока все это напоминает шоу. Трамп не планирует реальной войны, для него – это лишь плохая сделка
Что происходит между США и Венесуэлой?
- В конце октября Трамп распорядился перебросить 2 бомбардировщика B-1 Lancer к побережью Венесуэлы. Это вызвало предположение, что в США планируют свергнуть режим президента Николаса Мадуро.
- В ответ Венесуэла якобы обратилась за помощью к России. Мадуро просил оказать содействие в ремонте самолетов, а также рассмотреть предоставление ракет. Западные журналисты также написали, что Мадуро также просил помощи у Китая и Ирана.
- В начале ноября Дональд Трамп отверг возможность военной операции против Венесуэлы. Впрочем он заявил, что дни Мадуро на посту "уже сочтены".