Чи готовий Трамп почати війну з Венесуелою: політичний діяч зі США пояснив його задум
- Дональд Трамп відкинув можливість війни з Венесуелою, хоча в жовтні він перекинув 2 бомбардувальники B-1 Lancer до її узбережжя.
- Юрій Рашкін вважає, що Трамп намагається показати себе правителем західної півкулі, але це більше схоже на політичне шоу, ніж на реальні військові наміри.
У вересні 2025 року армія США атакувала судно Венесуели у Карибському морі, згодом Пентагон розпорядився відправити туди найбільший авіаносець. Втім можливість війни з Венесуелою Дональд Трамп відкинув.
Як розповів в ефірі 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, складається враження, ніби Трамп хоче показати себе правителем західної півкулі. Колись таку ідеологію сповідував президент Джеймс Монро.
До теми На США можуть чекати сюрпризи: Росія попередила, що може передати Венесуелі "Орешник"
Чи готовий Трамп почати нову війну?
Для багатьох американців ситуації з Венесуелою незрозуміла, адже вони думали, що головна небезпека походить від Росії. Виявилося, що Росія аж у Європі й вона дуже близько до Китаю. Крім цього, є низка інших викликів для США.
Ми зосередимось на проблемах, які стосуються нас. Наприклад, з наркотрафіком, який пов'язаний з Мексикою. Але, звісно, ми не хочемо нападати на цю країну. Натомість будемо погрожувати Венесуелі з її урядом, який нікому не подобається,
– сказав політичний діяч зі США.
Така поведінка є характерною для теперішньої адміністрації у США. Вона хоче знайти ціль, яка викликатиме найменше співчуття, та її атакувати. При цьому не варто відкидати застосування методів, які не можна назвати порядними.
"Ймовірно, Венесуела цікава ще тим, що у Республіканській партії є як ізоляціоністи, так і ті, хто зацікавлений у глобальній залученості. Обидві ці сторони зіштовхуються, але жодна з них не несе чогось хорошого для Венесуели", – додав Юрій Рашкін.
Все залежатиме від того, хто стане на чолі республіканців. Можливо, це будуть люди, які захочуть встановити демократію у Венесуелі. Але наразі все це нагадує шоу. Трамп не планує реальної війни, для нього – це лише погана угода
Що відбувається між США та Венесуелою?
- Наприкінці жовтня Трамп розпорядився перекинути 2 бомбардувальники B-1 Lancer до узбережжя Венесуели. Це викликало припущення, що у США планують повалити режим президента Ніколаса Мадуро.
- У відповідь Венесуела нібито звернулася за допомогою до Росії. Мадуро просив сприяти у ремонті літаків, а також розглянути надання ракет. Західні журналісти також написали, що Мадуро також просив допомоги у Китаю та Ірану.
- На початку листопада Дональд Трамп відкинув можливість військової операції проти Венесуели. Втім він заявив, що дні Мадуро на посаді "уже пораховані".