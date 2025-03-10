Прекращение помощи США повлияло на способность ООН следить за ядерной программой Ирана, – NYT

Приостановление программы внешней помощи США президентом Дональдом Трампом повлекло ограничение возможностей ядерной службы ООН по контролю за ядерной деятельностью Ирана.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники среди действующих и бывших американских экспертов, передает 24 Канал. Нарушение контроля произошло из-за остановки двух программ, которые обеспечивали поддержку международным инспекторам.

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Как повлияло приостановление помощи США

По словам специалистов, МАГАТЭ не может полноценно следить за ядерной программой Ирана из-за приостановки двух программ США, которые оказывают помощь международным ядерным инспекторам. Речь идет о указе Трампа, изданном в день инаугурации, который заморозил все программы внешней помощи США на 90 дней.

Источники рассказали, что вышеупомянутые программы были направлены на поддержку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) путем найма и обучения атомных инспекторов, а также поставки этому Агентству оборудования и сложных лабораторных устройств, необходимых для исследования образцов.

New York Times пишет, что одна из программ уже была восстановлена, хотя другая остается замороженной. В свою очередь Международное агентство по атомной энергии решило не комментировать соответствующую информацию о сокращении помощи со стороны Вашингтона.

В то же время Госдеп США, который финансирует эти программы, сообщил газете, что "некоторая помощь США программам, которые поддерживают деятельность МАГАТЭ по инспекции ядерных объектов по всему миру, включая Иран, продолжается". Впрочем, там не уточнили, была ли какая-то из программ заморожена или только сокращена.

К слову, на днях президент США Дональд Трамп написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое ядерное соглашение. В то же время иранский министр Арагчи заявил, что переговоры невозможны в "условиях максимального давления", предупредив о "региональном пожаре" в случае нападения.