Кто должен заменить Мадуро после задержания США: политолог назвал лучший вариант для Венесуэлы

США провели блестящую операцию в Венесуэле, во время которой задержали президента страны Мадуро. Для Венесуэлы это большой шанс для смены режима.

Политолог Олег Постернак озвучил 24 Каналу мнение, что смена режима в Венесуэле беспокоит всех и прежде всего самих граждан этой страны. Они с радостью встретили американскую операцию в Каракасе и задержание Мадуро.

Важно Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

Почему нельзя оставлять у власти Родригеса?

Постернак рассказал, что Венесуэла сейчас рассчитывает на смену режима и полный демонтаж всей конструкции, выстроенной Мадуро. Она высасывала нефтяные ресурсы, злоупотребляла коррупцией, наркотрафиком. Поэтому ожидания венесуэльцев сейчас – это полная смена. Относительно вице-президента Родригес, она является ставленницей Мадуро.

Там целый клан Родригесов. Ее брат возглавляет парламент Венесуэлы. То есть, фактически клан Мадуро и ближайшее его окружение сейчас фактически остается у власти. Скорее всего реальной власти они уже не имеют. С каждым днем они ее теряют. Родригес через верховный суд получила решение, что она продолжает выполнять свои полномочия и является фактическим главой государства Венесуэла,

– отметил политолог.

Он продолжил, что режим Мадуро не признавали ни Европа, ни США. Трамп на брифинге 3 января заявил, что имел разговор с Родригес, и она гарантирует более тщательный учет мнения американцев во внутриполитической жизни Венесуэлы. Сама Родригес уже сделала заявление, что она считает американскую спецоперацию незаконной и дальше считает Мадуро действующим президентом.

Кому стоит передать власть в Венесуэле?

По словам политолога, является Эдмундо Гонсалес. Это победитель президентских выборов Венесуэлы в 2024 году. Мадуро украл у него победу. Макрон в своем обращении заявил, что признает Гонсалеса законоизбранным президентом. Гонсалес – популярная политическая персона в Венесуэле. Он много сделал для защиты прав и свобод.

"Что касается Мачадо – это лауреат нобелевской премии мира, известна своей правозащитной активной деятельностью. Мачадо имеет определенный моральный авторитет. Однако вряд ли Мачадо будет способна, несмотря на моральный шлейф и известную на весь мир узнаваемость, сплотить все венесуэльское общество. Здесь нужен человек, который прошел хотя бы горнило легитимности", – заметил Постернак.

По его мнению, было бы очень полезно, чтобы Совет безопасности ООН определенной резолюцией определил мандат для переходного правительства. Постоянные члены Совета безопасности ООН – Россия, Китай и Колумбия уже инициируют на 5 января рассмотрение этого вопроса. Они будут торпедировать любые инициативы США по проведению выборов. Поэтому, Венесуэлу ждет политическая турбулентность и здесь многое будет зависеть от сплоченности ее оппозиции.

Ситуация в Венесуэле после задержания Мадуро: что известно