Кто вместо Путина? Топ-10 неочевидных наследников, которые могут прийти к власти в России

Российское эмигрантское издание "Важные истории" синхронно с американскими коллегами из CNN и британцами из FT обнародовали отчет одной из европейских разведок с констатацией глубокого внутреннего кризиса в Кремле. Среди прочего сообщается о возможном новом мятеже против Путина и даже называется его потенциальный организатор – бывший министр обороны и действующий военный преступник Сергей Шойгу.

Появление такой информации совпало с углублением стратегического тупика на фронте, болезненными ударами украинских ракет и дронов по тылам, очередным "закручиванием гаек" в самой России и стремительным падением рейтинга Путина, что уже не скрывается.

Эксперты говорят о "новой революционной ситуации" и сравнивают нынешние времена то ли с концом предреволюционного для Российской империи 1916 года, то ли с началом Перестройки в СССР с той лишь разницей, что тогда запрещали алкоголь, а сейчас – интернет. 24 Канал внимательно следит за событиями в России и пытается ответить на вопрос, кто возглавит это государство, если Путина все же отстранят от власти. Хотя тот, очевидно, и отмерил сам себе 150 лет жизни.

Какие кланы приближены к Путину, какая логика отбора и спросят ли простых россиян?

Начать стоит не с перечня потенциальных "путинозаменителей", а с объяснений логики. В России нет конкурентных выборов и политики в ее классическом понимании, потому что это не демократия, а авторитарная диктатура, которая только использует демократический карго-культ.

Во главе конструкции находится Путин как верховный арбитр. Он выступает посредником между различными элитарными группами влияния, или кланами (российские аналитики с уважением ретиво называют их "башнями Кремля").



Коллективный Путин – Бортников, Патрушев и Нарышкин / фото Кремля

Сейчас самым мощным является клан силовиков, или "гэбни". Это не только ФСБ, но и другие силовые структуры (ФСО, вторая служба ФСБ и т.д.).

Во главе его три ветерана путинизма – Николай Патрушев (помощник президента России, бывший глава ФСБ и секретарь Совбеза), Александр Бортников (глава ФСБ), Сергей Нарышкин (глава СВР), Виктор Золотов (глава Росгвардии) и главный нефтяник Игорь Сечин.

Большую силу имеет и так называемый клан "Ростеха", или военно-промышленного комплекса.

Его возглавляет очень близкий к Путину Сергей Чемезов. Он получает прямую выгоду от войны и безумно обогатился на оборонных контрактах.

Есть клан олигархов – друзей Путина, фактически назначенных им в олигархи сборщиков коррупционной ренты, то есть, на языке российских элит, "смотрящих".

В него входят братья Ротенберги, братья Ковальчуки, а также "смотрящий" за энергетикой Геннадий Тимченко.

Некоторые эксперты выделяют клан технократов, к которому относят действующего премьера Мишустина, мэра Москвы Собянина и хранительницу рубля Набиуллину (главу Центробанка РФ), Алексея Кудрина (бывший председатель Счетной палаты, ныне – "смотрящий" за "Яндексом") и Антона Силуанова (вечный глава Минфина).

Впрочем, это довольно аморфное и скорее ситуативное объединение.

Кроме того, есть еще клан родственников Путина, к которому относят племянницу диктатора Анну Цивилеву и, возможно, дочерей Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову. При этом мужа Цивилевой часто относят к "грибнице" олигарха Геннадия Тимченко.



Путина и Чемезова объединяет не только ностальгия по пломбиру / фото Кремля

Здесь не стоит удивляться, потому что некоторые персонажи могут быть интегрированы сразу в несколько кланов. Например, вице-премьер по строительству и ЖКХ Марат Хуснуллин, которого относят как к технократам, так и к региональному татарскому клану.

Также есть более мелкие кланы (например, упомянутый выше клан Шойгу или клан адъютантов Путина). Впрочем, и они, учитывая масштабы России, оперируют миллиардами, имеют связи и разветвленные клиентские сети-грибницы, а значит – имеют определенное влияние и шансы оказаться в нужном месте в нужный момент, вступить в нужную коалицию и тому подобное.

Все эти неформальные образования российских, так сказать, элит находятся в перманентном конфликте, который должен арбитрировать Путин.

Эта схема работала много лет, но полномасштабная война России против Украины изменила статус-кво. Путин отстранился от решения внутренних вопросов и посвятил чуть ли не все свое время штурму условной Малой Токмачки, делегировав особые полномочия силовикам.

Они, неспособные на эффективное администрирование, а только на репрессии, затянули Россию еще глубже на дно, запустив ту самую "игру престолов", о которой и информируют общественность СМИ. Теперь перейдем к спискам.

Топ-10 россиян на замену Путину

Дмитрий Патрушев

О нем и амбициях его отца 24 Канал подробно писал. Патрушев-младший сейчас занимает неприметную позицию министра сельского хозяйства, но имеет также и статус вице-премьера, чтобы в случае чего возглавить правительство и, возможно, стать временным исполняющим обязанности президента России.



Дмитрий Патрушев / фото росСМИ

Напомним, что сам Путин когда-то прошел таким путем. 48-летний Дмитрий Патрушев является ставкой главного на сегодня российского клана – силовиков. Но это возможно лишь при условии, что ветераны путинизма, или, как их иронично называют в России, "госдеды", не захотят сами править, как когда-то это сделал их кумир Андропов.

Денис Мантуров

Первый вице-премьер правительства является теневым фаворитом будущих "голодных игр" в Кремле. Считается, что благодаря ему российская экономика не упала в начале полномасштабного вторжения, он архитектор всех этих "импортозамещений", "технологических суверенитетов", "затягивания поясов" и тому подобное.

У Путина он отвечает за промышленность и умеет показать шефу "хорошие цифры". То, что он таким образом ворует будущее россиян, Путина не интересует, потому что он сейчас поставил все на "зеро".



Денис Мантуров / фото росСМИ

Мантуров эту ставку диктатора обеспечивает, сделав в России полноценную военную экономику, и имеет полное доверие от него. При этом Мантуров – не только тихий технократ, но и человек с амбициями (и очень большим состоянием). Он считается человеком главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который непременно сделает на Мантурова свою ставку.

Максим Орешкин

Заместитель руководителя администрации президента РФ имеет реноме технократа и человека, абсолютно верного Путину. Диктатор его любит и давно ведет его карьеру.

О собственных президентских амбициях Орешкин "ляпнул" еще в 2019 году и с тех пор много раз пытался смягчить это заявление, но различные политологи так часто об этом напоминали, что эти слова превратились в пророчество, которое сбывается само собой.



Максим Орешкин / фото росСМИ

По крайней мере сейчас 43-летний Орешкин на карандаше у многих путинских кланов как относительно "незашкваренная" потенциальная замена Путину, из которой, как они считают, можно будет лепить что-то свое. Если, конечно, силовики не будут против. А так – Орешкин уже готов, даже отпустил бороду, чтобы выглядеть брутальнее.

Алексей Дюмин

Путинский охранник, которого перевели в губернаторы, постоянно фигурирует в списках наследников Путина.

Дюмин понятен и для силовиков, и для олигархов. На него ставит ныне очень влиятельный глава Росгвардии Золотов. Дюмину доверили переговоры с Пригожиным во время его "похода на Москву".



Алексей Дюмин (крайний слева) / фото росСМИ

Также назначение Дюмина может иметь символический смысл – не зря бывших ординарцев российского диктатора российские эксперты уважительно называют на римский манер "преторианцами", имея в виду, что Путин – новый Цезарь.

Впрочем, несмотря на то что Путин сам уходить пока не хочет, Дюмину, чтобы стать на его место, придется стать Брутом.

Сергей Собянин

Мэр Москвы имеет хороший пиар "крепкого хозяйственника" и собственный региональный тюменский клан, который кормится из российской столицы и имеет сильный аппаратный вес.

Собянин также входит в неформальный клан технократов, который сейчас пытается оппонировать силовикам.



Сергей Собянин / фото росСМИ

Следующим президентом России Собянин может стать, если Россия после устранения Путина сможет каким-то чудом вырулить на условно демократический путь развития. Тогда у мэра не будет серьезных соперников на выборах. Впрочем, в такой вариант пока не очень верится.

Михаил Мишустин

Тихий премьер-технократ номинально является вторым лицом в государстве. Он старательно избегает скандалов, как можно дальше держится от "СВО" и делает вид, что не имеет никаких политических амбиций.

На это могут клюнуть некоторые кланы и сделать ставку на "серую мышку", чтобы оставаться и в дальнейшем "котами".



Михаил Мишустин / фото росСМИ

Андрей Белоусов

Министр обороны формально не входит ни в один из кланов, считается равноотдаленным и нейтральным.

Его могут избрать новым правителем России при условии, что ни один из кланов не возьмет верх и будет согласован компромисс.



Андрей Белоусов / фото росСМИ

Дмитрий Медведев

То же самое касается Дмитрия Медведева. Бывший президент России когда-то имел свой клан (точнее, его "болванку"), но после отбытия вахты и возвращения Путина на позицию президента России он был разгромлен, а самого Медведева старательно и последовательно унижали – увольняли из Кабмина и давали номинальные должности в Совбезе и путинской партии.



Дмитрий Медведев / фото росСМИ

При этом Медведев все же нашел вариант оставаться актуальным в системе позднего путинизма. Для этого он выбрал себе роль придворного скомороха. Хотя сам он явно считает себя Гамлетом и надеется всех переждать.

Анна Цивилева

Секретная племянница Путина, тайну происхождения которой тщательно скрывают, но ее знают многие; очень хочет быть влиятельной. И демонстрирует свои амбиции постоянно и навязчиво. Возможно, если бы Путину позволили выбирать наследника, шансы Цивилевой были бы выше.



Анна Цивилева / фото росСМИ

Впрочем, в мизогинном и архаичном российском обществе у женщины не много шансов стать президентом.

То же касается старших детей Путина, которых сам диктатор официально даже не признает и называет "те женщины". Впрочем, это не означает, что в случае смерти Путина кто-то не попытается разыграть тему "родной крови". По крайней мере в 18 веке, которое так любит вспоминать сам диктатор, эта схема оказалась рабочей.

Сергей Кириенко

Группа Ковальчуков делает ставку на заместителя АП Сергея Кириенко. Тот имеет репутацию "очень умного россиянина": не зря с юных лет принадлежал к различным псевдоинтеллектуальным сектам – сайентологов и методологов.

Сейчас Кириенко считается серым кардиналом АП и архитектором всех политических симуляций в России.



Сергей Кириенко / фото росСМИ

При этом сам он явно видит себя "прогрессором" братьев Стругацких. Напомним, у советских фантастов это сотрудники земных спецслужб будущего, которые тайно действуют на менее развитых планетах.

Знания Кириенко могут пригодиться при попытке перепаковки путинизма в нечто более приличное. Если другие кланы согласятся на компромиссы, то тогда для президентства человечка, которого при Ельцине называли "киндер-сюрпризом", откроется небольшое окно возможностей.

Кто вне рейтинга, но не вне внимания?

Коллективное руководство

Есть большие шансы, что после устранения Путина или изоляции по примеру Салазара ни один из кланов не достигнет успеха, и тогда российские элиты согласятся на временное совместное руководство.

В истории России такие варианты уже были много раз. Это и Семибоярщина начала 17 века, и "Семибанкирщина" конца 20-го, Тайный совет после смерти Петра Первого или Политбюро времен ранних Брежнева и Горбачева.

А также "триумвираты" Сталин – Зиновьев – Каменев и Маленков – Берия – Хрущев.



Сталин и его "верные товарищи" / Архивное фото 1945 года

Как правило, период коллективного правления долго не длился, участники коалиций лишь получали время для передышки и переформатирования сил для новых мятежей и дальнейшей грызни за власть.

Как будет на этот раз, неизвестно, главное, что во время этой борьбы у всех соседей России появляется свое окно возможностей, что даст шансы вырваться из объятий недоимперии.