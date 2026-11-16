США обсудили с Россией мирный процесс и возможность прямых переговоров Москвы с Европой, – Кушнер

Как сообщил Джаред Кушнер в социальной сети X, американская сторона провела переговоры как с Юрием Ушаковым, так и с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также с представителями ЕС и НАТО.

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О чем говорили?

Главной темой бесед стало обсуждение прямых контактов между Европой и Россией, которых практически не было в течение последних четырех лет.

Стороны уже приступили к формированию повестки дня для следующей многосторонней встречи, которую планируют провести в ближайшее время.

Три элемента безопасности Украины

Джаред Кушнер подчеркнул, что успешным результатом для Украины является суверенное, безопасное и процветающее государство, свободное самостоятельно определять свое будущее. Для достижения этой цели в Вашингтоне выделили три фундаментальных направления.

Первым пунктом является предоставление сильных и надежных гарантий безопасности для защиты от будущей агрессии. Вторым определен путь к членству в ЕС, что закрепит долгосрочное будущее Украины в Европе.

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Третьим элементом стал масштабный план послевоенного процветания, разработанный совместно с европейскими партнерами и Всемирным банком. Этот документ призван поддержать финансовую стабильность, восстановление и привлечение инвестиций в украинскую экономику.

"В совокупности эти элементы могут дать Украине силу, безопасность, свободу и уверенность для переговоров о остальных сложных вопросах с Россией и о построении более светлого будущего для ее народа", – подчеркнул Кушнер.

Роль НАТО и закрытые консультации

Он также отметил, что НАТО останется критически важной опорой европейской безопасности. Цель заключается в том, чтобы усилить обязательства, прозрачность и механизмы деэскалации для обеспечения прочного мира.

По словам Кушнера, любое окончательное соглашение должно быть согласовано как Украиной, так и Россией. Несмотря на публичные разногласия между сторонами, в ходе закрытых серьезных дискуссий появляются конструктивные идеи, которые помогают сблизить позиции.

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"Серьезные вызовы остаются, и окончательная договоренность потребует трудных решений", – добавил он, отметив прогресс в координации действий между участниками переговорного процесса.

Как уже сообщалось на нашем сайте, участники переговоров отмечали появление новых идей по урегулированию в ходе закрытых консультаций. Ранее также ожидалось обсуждение защиты Украины по принципу статьи 5 НАТО на встречах в Объединенных Арабских Эмиратах.