США обговорили з Росією мирний процес і можливість прямих переговорів Москви з Європою, – Кушнер

Як повідомив Джаред Кушнер у соцмережі X, американська сторона провела переговори як із Юрієм Ушаковим, так і з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представниками ЄС і НАТО.

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Про що говорили?

Головною темою розмов стало обговорення прямих контактів між Європою та Росією, яких практично не було протягом останніх чотирьох років.

Сторони вже розпочали формувати порядок денний для наступної багатосторонньої зустрічі, яку планують провести найближчим часом.

Три елементи для безпеки України

Джаред Кушнер наголосив, що успішним результатом для України є суверенна, безпечна та заможна держава, вільна самостійно визначати своє майбутнє. Для досягнення цієї мети у Вашингтоні виділили три фундаментальні напрями.

Першим пунктом є надання сильних і надійних гарантій безпеки для захисту від майбутньої агресії. Другим визначено шлях до членства в ЄС, що закріпить довгострокове майбутнє України в Європі.

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Третім елементом став масштабний план повоєнного процвітання, розроблений спільно з європейськими партнерами та Світовим банком. Цей документ покликаний підтримати фінансову стабільність, відбудову та залучення інвестицій в українську економіку.

"Разом ці елементи можуть дати Україні силу, безпеку, свободу та впевненість для переговорів щодо решти складних питань з Росією та побудови світлішого майбутнього для її народу", – підкреслив Кушнер.

Роль НАТО та закриті консультації

Він також зазначив, що НАТО залишатиметься критично важливим стовпом європейської безпеки. Мета полягає в тому, щоб посилити зобов'язання, прозорість і механізми деескалації для забезпечення тривалого миру.

За словами Кушнера, будь-яку остаточну угоду мають погодити як Україна, так і Росія. Попри публічні розбіжності між сторонами, під час непублічних серйозних дискусій з'являються конструктивні ідеї, які допомагають зблизити позиції.

"Важливі виклики залишаються, і остаточна домовленість вимагатиме важких рішень", – додав він, відзначивши поступ у координації дій між учасниками переговорного процесу.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, перемовники відзначали появу нових ідей щодо врегулювання під час закритих консультацій. Раніше також очікувалося обговорення захисту України за принципом 5 статті НАТО на зустрічах в Об'єднаних Арабських Еміратах.