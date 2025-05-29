Россия начала новое летнее наступление на фоне мирных переговоров с Украиной, – NYT

Двойная российская кампания по усилению фронтовых атак и бомбардировок украинских городов уменьшила перспективы прекращения боевых действий. Вероятно, летнее наступление страны-агрессора уже началось.

Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в The New York Times, передает 24 Канал. Оккупанты открыли еще один фронт на севере Украины.

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Какие перспективы имеет российское наступление

В мае российские войска начали новую попытку достичь прорыва несмотря на первые прямые мирные переговоры Москвы с Киевом с 2022 года. Оккупанты использовали "зимнее затишье" для наращивания запасов техники, улучшения связи на поле боя, совершенствования тактики и технических возможностей ударных беспилотников.

Однако несмотря на некоторые локальные успехи на поле боя, темпы продвижения России остаются медленными. Издание отмечает – мало кто из аналитиков ожидает, что этим летом она одержит решающую победу, которая перевернет ход войны.

Кремль в типичной для него манере прямо не комментировал наступление и не объявлял о его начале. В то же время Владимир Путин заявил о создании "буферной зоны", чтобы якобы защитить российское гражданское население от атак.

Непонятно, какое влияние Кремль ожидает от наступления, что разворачивается, в более широком комплексе дипломатических маневров, направленных на завершение войны,

– добавляют в The New York Times.

Вероятно, российский диктатор использует наиболее благоприятный для наступательных операций сезон сухой погоды, чтобы "максимизировать свою переговорную силу".

Напомним, сейчас активные боевые действия продолжаются в Сумской области. "Силы обороны делают все возможное для уничтожения россиян", – отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.