Такие данные говорит разведка Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор оборонного ведомства, обнародованный в субботу, 5 июля.

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Какие последствия это будет иметь для россиян

Британская разведка констатировала, что недавняя ликвидация заместителя командующего Военно-морского флота России Михаила Гудкова стала по меньшей мере подобным вторым инцидентом с начала года, когда удалось уничтожить высокопоставленного генерала.

Согласно обнародованной информации, Россия потеряла не менее 16 генералов с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Предполагают, что такие потери среди высокопоставленных офицеров подрывают управление в армии России.

Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, вероятно, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях Вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время конфликта,

– говорится в обзоре.

Напомним, Михаила Гудкова удалось ликвидировать в Курской области вместе с несколькими другими российскими бойцами. Известно, что в свой день гибели российский генерал находился на пункте управления в Коренево. Вероятно, это произошло из-за обстрела.

К слову, также среди погибших в тот день оказался капитан 2 ранга Нариман Шихалиев. Согласно данным, которые обнародовали СМИ, он, вероятно, находился в том же командном пункте в Коренево, по которому нанесли удар.