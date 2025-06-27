Литва официально уведомила ООН о выходе из договора о запрете противопехотных мин

Литва официально уведомила ООН о своем намерении выйти из Оттавской конвенции. Это международное соглашение, которое запрещает использование противопехотных мин.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Кестутис Будрис. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters і пост чиновника в соцсети Х.

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Литва выходит из Оттавской конвенции

Сегодня Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Договора о запрещении противопехотных мин. Это решение было принято нелегко,

– сказал министр.

Reuters отмечает, что страна перестанет быть связанной с договором через 6 месяцев после этого сообщения.

Глава МИД подчеркнул, что нынешние обстоятельства требуют более жестких мер обороны, поскольку "путинская Россия является самой долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы".

"(Россия, – 24 Канал) ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность с помощью саботажа и готовится к длительной конфронтации. Перед лицом таких угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйм территории НАТО – всеми эффективными военными средствами", – сказано в посте.

В то же время Будрис заверил, что соблюдение международного гуманитарного права и защита гражданского населения остаются незыблемым приоритетом.

Reuters также отмечает, что выход из договора уже одобрили парламенты других стран НАТО и ЕС, граничащих с Россией: Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.