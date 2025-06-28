Про це заявив міністр закордонних справ країни Кестутіс Будріс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і пост чиновника в соцмережі Х.

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Литва виходить з Оттавської конвенції

Сьогодні Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про свій вихід із Договору про заборону протипіхотних мін. Це рішення було ухвалено нелегко,

– сказав міністр.

Reuters зазначає, що країна перестане бути пов'язаною з договором через 6 місяців після цього повідомлення.

Глава МЗС підкреслив, що нинішні обставини потребують жорсткіших заходів оборони, оскільки "путінська Росія є найбільшою довгостроковою екзистенціальною загрозою для Європи".

"(Росія, – 24 Канал) веде війну для досягнення політичних цілей, підриває стабільність за допомогою саботажу і готується до тривалої конфронтації. Перед обличчям таких загроз Литва вживе всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення і кожного дюйм території НАТО – усіма ефективними військовими засобами", – сказано в пості.

Водночас Будріс запевнив, що дотримання міжнародного гуманітарного права та захист цивільного населення залишаються непорушним пріоритетом.

Reuters також зазначає, що вихід із договору вже схвалили парламенти інших країн НАТО та ЄС, які межують з Росією: Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії.