Об этом заявил министр иностранных дел страны Кестутис Будрис. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters і пост чиновника в соцсети Х.

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Литва выходит из Оттавской конвенции

Сегодня Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Договора о запрещении противопехотных мин. Это решение было принято нелегко,

– сказал министр.

Reuters отмечает, что страна перестанет быть связанной с договором через 6 месяцев после этого сообщения.

Глава МИД подчеркнул, что нынешние обстоятельства требуют более жестких мер обороны, поскольку "путинская Россия является самой долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы".

"(Россия, – 24 Канал) ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность с помощью саботажа и готовится к длительной конфронтации. Перед лицом таких угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйм территории НАТО – всеми эффективными военными средствами", – сказано в посте.

В то же время Будрис заверил, что соблюдение международного гуманитарного права и защита гражданского населения остаются незыблемым приоритетом.

Reuters также отмечает, что выход из договора уже одобрили парламенты других стран НАТО и ЕС, граничащих с Россией: Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.